Fenerbahçe'den Roland Sallai hamlesi

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gidecek oyuncular kadar yapılacak transferlerde büyük önem taşıyor. Takımın başına Joachim Löw'ü getirmeye hazırlanan sarı-lacivertlilerin, ayrıca Almanya Ligi takımlarından Freiburg forması giyen Roland Sallai ile de anlaştığı iddia edildi.

Alman basınında yer alan haberlerde Fenerbahçe'nin, 24 yaşındaki Macar oyuncu ile ilgilendiği ve transferi konusunda büyük aşama kaydettiği iddia edildi. Sallai'nin de yakın arkadaşı olan Attila Szalai'nin bu transferde pay sahibi olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe'yi takibe almıştı

Roland Sallai'nin adı ara transfer döneminde de Fenerbahçe ile anılmıştı. Sarı-lacivertli takımı sosyal medyadan takibe alan Macar oyuncu, paylaşımlara 'alev emojisi' ile yorum yapmıştı.

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31 Ağustos 2018 yılında APOEL'den Freiburg'a 4.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Roland Sallai, bu sezon 27 maçta, 2 gol ve 3 asistle oynadı.

Transfermarkt verilerine göre Roland Szallai'nin güncel piyasa değeri 10 milyon euro