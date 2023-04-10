Fenerbahçe'ye kötü haber: Ferdi Kadıoğlu cezalı duruma düştü

Süper Lig'in 28. hafta mücadelesinde Karagümrük ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçta Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu'ndan kötü bir haber geldi. Ferdi gördüğü sarı kart ile Ankaragü maçında cezalı duruma düştü.