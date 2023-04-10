Fenerbahçe'ye kötü haber: Ferdi Kadıoğlu cezalı duruma düştü

Ferdi Kadıoğlu
Süper Lig'in 28. hafta mücadelesinde Karagümrük ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçta Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu'ndan kötü bir haber geldi. Ferdi gördüğü sarı kart ile Ankaragü maçında cezalı duruma düştü.
19 maç sonra sarı kart gördü
Karşılaşmanın 49. dakikasında sarı kart gören Ferdi Kadıoğlu 19 maç sonra sarı kart görmüş oldu ve ceza sınırına ulaştı. Genç oyuncu en son 3 Eylül'de oynanan Kayserispor maçında sarı kart görmüştü.