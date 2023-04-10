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Spor

Fenerbahçe'ye kötü haber: Ferdi Kadıoğlu cezalı duruma düştü

Süper Lig'in 28. hafta mücadelesinde Karagümrük ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu'ndan kötü bir haber geldi. Ferdi gördüğü sarı kart ile Ankaragü maçında cezalı duruma düştü.

21:27 . 10/04/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Ferdi Kadıoğlu

Ferdi Kadıoğlu

Süper Lig'in 28. hafta mücadelesinde Karagümrük ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçta Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu'ndan kötü bir haber geldi. Ferdi gördüğü sarı kart ile Ankaragü maçında cezalı duruma düştü.

19 maç sonra sarı kart gördü

Karşılaşmanın 49. dakikasında sarı kart gören Ferdi Kadıoğlu 19 maç sonra sarı kart görmüş oldu ve ceza sınırına ulaştı. Genç oyuncu en son 3 Eylül'de oynanan Kayserispor maçında sarı kart görmüştü.




#Ferdi Kadıoğlu
#Fenerbahçe
#Süper Lig
31 dakika önce
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