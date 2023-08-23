Fenerbahçe'ye müjdeli haber: Livakovic idmana çıkmadı

Dominik Livakovic'in yakın zamanda İstanbul'a gelmesi bekleniyor
Fenerbahçe'nin anlaştığı iddia edilen Dominik Livakovic, Sparta Prag maçı öncesi son antrenmanda yer almadı.
''Maçta oynayacak''
Dinamo Zagreb Teknik Direktörü Sergej Jakirovic yaptığı açıklamada "Livakovic mi? Bugünkü bilgilere yarın kalede Livakovic olacak" ifadelerini kullanmıştı.
Veda etti
Germanijak'ın haberine göre; Dominik Livakovic kulüp tesislerinde takım arkadaşlarıyla vedalaştı. Hırvat kalecinin yarın (Perşembe) İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
Fenerbahçe daha önce 11 oyuncuyu kadroya katmıştı
Fenerbahçe, daha önce; Ryan Kent, Edin Dzeko, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Bertuğ Elmaz, Rodrigo Becao, Mert Müldür, Djiku, Umut Nayir, Fred ve Cengiz Ünder'i renklerine bağlamıştı.
Livakovic'in kadroya katılmasıyla birlikte sarı-lacivertliler, bu sezonki 12. transferini gerçekleştirmiş olacak.
Bruno Petkovic antrenmanda yer aldı
Trabzonspor'un gündeminde yer alan golcü futbolcu Bruno Petkovic ise takımla birlikte idmanda yer aldı.