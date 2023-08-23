İsmail Kartal: Kesinleşen bir şey yok

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Hollanda ekibi Twente ile yarın saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.





Karşılaşma öncesi Samandıra Can Bartu Tesislerinde teknik direktör İsmail Kartal ile oyunculardan Sebastian Szymanski basın toplantısı düzenledi.





İsmail Kartal'ın açıklamaları şöyle:

"Twente, hareketli ve genç bir takım. Yarınki Twente maçı, bizim için çok önemli. Bunun da bilincindeyiz. Taraftarımızın desteğiyle iyi futbol oynayarak avantajlı bir skor elde etmek istiyoruz"





"Birkaç sakat oyuncumuz var. Bazı mevkilerde daha fazla rotasyon yapabilecekken, sakatlıklar nedeniyle yapamıyoruz ve bazı oyuncularımıza fazla yük biniyor. Sakatların bir bölümü yarın dönecek. Testler sonucunda kimin oynayacağına karar vereceğiz"





"Bazı aletlerle futbolcuların yorgun olup olmadığını, gece kaç saat uyuduğunu tespit ediyoruz. Artık bunun içine girdik. Sakatlık riskini minimuma indirmek için hazırlanıyoruz"





"Şu an iyi yoldayız. Milli maç arasında çok daha iyi olacağız"





"Fred'in herhangi bir sakatlığı yok. Biraz yorulduğu için kendisini korumak amaçlı oyundan aldık"





"Dominik Livakovic için bir şey söylemem doğru olmaz. Başkan ve yönetimin kontrolünde gidiyor"





"Altay bu akşam antrenmana çıkacak. Kesinleşen bir şey olduğunda kulübümüz açıklama yapacaktır"





Mükemmel bir kadro kuruldu?

"Mükemmeliyet sadece Rabbimize aittir. Bundan önce de mükemmele yakın takımlar kuruldu. Önemli olan, bu oyunculardan nasıl performans alınacağı. Biz, ihtiyacımız olan oyuncuları transfer ediyoruz. Bu yolda da devam edeceğiz"





Sebastian Szymanski açıklamaları:

'Neler yapabileceklerini iyi biliyorum'

"Fenerbahçe olarak iyi yoldayız. İyi bir gidişatımız var. 6 maçta aldığımız sonuçlar ortada. Çok daha iyi olacağız. En iyisini yapmak için her şeyi deniyoruz. İlerleyen dönemde daha da iyi olacağız. Twente ile geçen sene iki maç oynadım. Neler yapabileceklerini iyi biliyorum"





'Kazanmak önemli'

"Fenerbahçe'de iyi bir başlangıç yaptım. Ben değil, takım için de bu geçerli. Bu şekilde devam etmeliyiz. Sıkı çalışıyorum. Kimin gol attığı, asist yaptığı önemli değil. Kazanmak önemli"





'Hocamız en iyi 11'i kendi verecektir'

"Takımda gerçekten çok fazla iyi oyuncuya sahibiz. Dolayısıyla rekabet de aynı ölçüde takıma fayda sağlar. Hocamız, en iyi 11'i zaten kendi vereceği en doğru kararla ortaya koyacaktır. Hoca, kimi sahaya çıkaracağını çok iyi bilen birisi"





"Benim oyun tarzım, takımıma pres ve koşu anlamında yardımcı olmak. Bazen top çalmak, gol atmaktan beni daha mutlu da edebiliyor"



























