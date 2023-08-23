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Spor

Fenerbahçe'de Krunic inadı

Sarı-lacivertli yöneticiler, Bosna Hersekli oyuncunun transferi için bonuslarla birlikte 10 milyon Euro'yu aşan yeni bir teklif sunarak İtalyan ekibi Milan'ı ikna etmeye çalışacak.

09:27 . 23/08/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Güncel piyasa değeri 10 milyon Euro.

Güncel piyasa değeri 10 milyon Euro.

Fenerbahçe transfer listesinin ilk sırasında yer alan Bosna Hersekli orta saha oyuncusu Rade Krunic için teklif yenileyecek. Sarı-lacivertliler, Krunic transferini bitirmek için yoğun çaba gösterirken Milan kulübüne yeni bir teklif sunmaya hazırlanıyor.


Milan, Krunic için 13 milyon Euro bonservis bedeli istiyor. Daha önce Krunic için 7 milyon Euro bonservis bedeli öneren Fenerbahçe, bu teklifinde iyileştirme yaparak Milan'ı ikna etmeye çalışacak. Sarı-lacivertlilerin yeni teklifinin bonuslarla 10 milyon Euro'yu aşacağı öğrenildi.


Fenerbahçe, Krunic ile sözleşme şartları konusunda ise anlaştı, Bosna Hersekli oyuncu Fenerbahçe'ye gitmek için Milan yönetimine baskı yapıyor ancak Milan teknik heyetin bırakmak istemediği Krunic için yüksek bonservis bedeli istiyor.


Milan'ın Krunic'e 2025 biten sözleşmesini uzatmak için görüşme yaptığı ve oyuncunun 1.2 milyon EuroTuk maaşını iki katına çıkarmayı teklif ettiği öğrenildi.





#Fenerbahçe
#Rade Krunic
#Milan
#transfer
18 dakika önce
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