Hırvatistan Milli Takımı kalesini de koruyan Livakovic, Hırvat Ligi tarihinde sezon başından itibaren (2019-20) en uzun süre gol yemeyen (458 dk) kaleci rekorunu kırmıştı. Yugoslavya rekorunu 114 dakika ile kaçırmıştı. Drazen Ladic, 1989-1990 sezonun başından itibaren 572 dakika boyunca gol yememişti.