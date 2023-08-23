Güncel piyasa değeri 12 milyon Euro.
Fenerbahçe'nin her konuda anlaşmaya vardığı Dinamo Zagrep'te forma giyen Hırvat kaleci Dominik Livakovic'in bugün açıklanması bekleniyor.
Hırvat kaleci bugün İstanbul'a gelerek önce sağlık kontrolünden geçecek, ardından sarı-lacivertli kulüple 4 yıllık sözleşme imzalayacak. Fenerbahçe Livakovic'e bonuslarla birlikte yıllık 2 milyon Euro yıllık ücret ödeyecek.
Hırvatistan Milli Takımı kalesini de koruyan Livakovic, Hırvat Ligi tarihinde sezon başından itibaren (2019-20) en uzun süre gol yemeyen (458 dk) kaleci rekorunu kırmıştı. Yugoslavya rekorunu 114 dakika ile kaçırmıştı. Drazen Ladic, 1989-1990 sezonun başından itibaren 572 dakika boyunca gol yememişti.
İngiliz basınında yer alan haberlere göre milli kalecinin Atina'da sağlık kontrolünden geçtiği ve Manchester United'la anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi. Altay'ın sözleşmesinde 6 milyon Euro serbest kalma maddesi bulunuyor.