Ferdi Kadıoğlu'ndan sözleşme itirafı: Fenerbahçe'de kalacak mı?

Fenerbahçe'de kötü gidişat devam ediyor. Sarı-lacivertli takım, UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında sahasında Slavia Prag'a 3-2 yenildi.

Fenerbahçeli futbolcu Ferdi Kadıoğlu mücadele sonrasında yaptığı açıklamada Prag’da durumu değiştireceklerini söylerken, sezon sonunda bitecek olan sözleşmesi hakkında da konuştu. Kadıoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Hala hayattayız"

"Zor bir rakibe karşı oynadık ama hala hayattayız. İlk yarıda işlerimizi kendimiz için zorlaştırdık. Golleri rakibe biz hediye ettik. İkinci yarıya çok iyi başlamıştık 1-1’i bulduk ama rakibimiz öne geçti. Önümüzdeki hafta bu durumu Prag’da değiştirebileceğimizi düşünüyorum. Taraftarlarımızın bugün bana gösterdiği destekten dolayı minnettarım."

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"Menajerim görüşüyor"

"Kontrat ile olan konuları menajerim takip ediyor. Ben Fenerbahçe için elimden geleni yapıyorum. Bu sene çok farklı pozisyonda oynadım ama hangi pozisyonda oynadığım fark etmez. Hocamız bana o özgürlüğü veriyor. Hangi pozisyondan oynarsam oynayayım hocamız bana o güveni veriyor. Nerede, hangi pozisyonda oynamamın önemi yok."

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