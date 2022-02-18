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Ferdi Kadıoğlu'ndan sözleşme itirafı: Fenerbahçe'de kalacak mı?

UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Fenerbahçe evinde Slavia Prag’a 3-2 mağlup oldu. Karşılaşmada 1 gol ve 1 asistle oynayan Ferdi Kadıoğlu, mücadele sonrasında sözleşme görüşmeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Ferdi Kadıoğlundan sözleşme itirafı: Fenerbahçede kalacak mı?
Ferdi Kadıoğlu'nun sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

Fenerbahçe'de kötü gidişat devam ediyor. Sarı-lacivertli takım, UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında sahasında Slavia Prag'a 3-2 yenildi.

Fenerbahçeli futbolcu Ferdi Kadıoğlu mücadele sonrasında yaptığı açıklamada Prag’da durumu değiştireceklerini söylerken, sezon sonunda bitecek olan sözleşmesi hakkında da konuştu. Kadıoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Hala hayattayız"

"Zor bir rakibe karşı oynadık ama hala hayattayız. İlk yarıda işlerimizi kendimiz için zorlaştırdık. Golleri rakibe biz hediye ettik. İkinci yarıya çok iyi başlamıştık 1-1’i bulduk ama rakibimiz öne geçti. Önümüzdeki hafta bu durumu Prag’da değiştirebileceğimizi düşünüyorum. Taraftarlarımızın bugün bana gösterdiği destekten dolayı minnettarım."

  • "Menajerim görüşüyor"
  • "Kontrat ile olan konuları menajerim takip ediyor. Ben Fenerbahçe için elimden geleni yapıyorum. Bu sene çok farklı pozisyonda oynadım ama hangi pozisyonda oynadığım fark etmez. Hocamız bana o özgürlüğü veriyor. Hangi pozisyondan oynarsam oynayayım hocamız bana o güveni veriyor. Nerede, hangi pozisyonda oynamamın önemi yok."

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