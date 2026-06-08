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Feyenoord'da Van Persie dönemi sona erdi

Feyenoord'da Van Persie dönemi sona erdi

15:408/06/2026, Pazartesi
AA
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Robin van Persie, Feyenoord'un başında çıktığı 58 maçta 1.71 puan ortalaması tutturdu.
Robin van Persie, Feyenoord'un başında çıktığı 58 maçta 1.71 puan ortalaması tutturdu.

Hollanda ekibi Feyenoord, teknik direktör Robin van Persie ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Feyenoord'da teknik direktör Robin van Persie'nin sözleşmesi feshedildi.


Kulüpten yapılan açıklamada, beklentilerin karşılanamaması dolayısıyla Hollandalı teknik adamla yolların ayrıldığı belirtilerek, "Yeni sezona yeni bir teknik direktörle başlamanın daha iyi olacağı sonucuna vardık" ifadeleri kullanıldı.


Feyenoord, Hollanda 1. Futbol Ligi'ni 65 puanla ikinci sırada tamamlamıştı.





#Feyenoord
#Robin van Persie
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