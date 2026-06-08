Feyenoord'da Van Persie dönemi sona erdi

Robin van Persie, Feyenoord'un başında çıktığı 58 maçta 1.71 puan ortalaması tutturdu.
Hollanda ekibi Feyenoord, teknik direktör Robin van Persie ile yollarını ayırdığını duyurdu.
Feyenoord'da teknik direktör Robin van Persie'nin sözleşmesi feshedildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, beklentilerin karşılanamaması dolayısıyla Hollandalı teknik adamla yolların ayrıldığı belirtilerek, "Yeni sezona yeni bir teknik direktörle başlamanın daha iyi olacağı sonucuna vardık" ifadeleri kullanıldı.
Feyenoord, Hollanda 1. Futbol Ligi'ni 65 puanla ikinci sırada tamamlamıştı.
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