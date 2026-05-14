FIFA'dan 3 Türk kulübüne transfer yasağı

10:4014/05/2026, Perşembe
AA
FIFA cezaları resmen duyurdu.
FIFA, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Natura Dünyası Gençlerbirliği ve Gaziantep FK ile 2. Lig takımlarından MKE Ankaragücü'ne 3'er dönem transfer yasağı getirdi.

FIFA'nın açıklamasına göre "mali anlaşmazlıklar veya mevzuata aykırılık gibi çeşitli ihlaller nedeniyle yeni oyuncu kaydetmeleri geçici olarak yasaklanan kulüpler" arasında yer alan Natura Dünyası Gençlerbirliği, Gaziantep FK ve MKE Ankaragücü'ne 3'er dönem transfer yasağı verildi.

FIFA'nın kulüplere uyguladığı geçici transfer yasakları, mali açıdan mevzuat ihlalleri giderilince veya finansal anlaşmazlıklar yaşadığı futbolcuların borçları ödenince kaldırılıyor.



#Süper Lig
#FIFA
#Futbol
