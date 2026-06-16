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FIFA'dan Kayserispor'a 'öde-kaldır' yasağı

FIFA'dan Kayserispor'a 'öde-kaldır' yasağı

18:0016/06/2026, Salı
AA
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FIFA
FIFA

Kayserispor’da geçtiğimiz sezon devre arasında Almanya Bundesliga 2 ekiplerinden Eintracht Braunschweig’a transfer olan Aaron Opoku’nun 45 bin Euro alacağından dolayı transfer yasağı geldi.

Süper Lig’den 11 yıl sonra küme düşen Kayserispor’da geçmiş dönem dosyaları FİFA nezdinde sonuçlanmaya devam ediyor.

İç Anadolu ekibinin FIFA’da öde-kaldır olarak nitelendirilen son dosyası ise geçtiğimiz sezon devre arasında Almanya Bundesliga 2 ekiplerinden Eintracht Braunschweig’a transfer olan Aaron Opoku oldu.

Sarı-kırmızılı takımdan Opoku'nun 45 bin avro alacağı olduğu gerekçesiyle FİFA, Kayserispor’a transfer yasağı uyguladı.

Kayserispor Basın Sözcüsü Emir Akpınar tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Kulübümüz aleyhine, eski futbolcumuz Aaron Opoku’ya ilişkin FIFA nezdinde sonuçlanan dosya kapsamında yaklaşık 45.000 Euro tutarındaki alacaktan kaynaklı transfer yasağı FIFA sistemine işlenmiştir. Söz konusu dosya, geçmiş dönemlerden kaynaklanan bir yükümlülük olup transfer yasağına neden olan tutarın ödenmesi halinde FIFA nezdindeki yasak kaldırılacaktır. Kulübümüz, ilgili dosyanın çözüme kavuşturulmasına yönelik gerekli çalışmaları sürdürmekte olup süreç yakından takip edilmektedir” denildi.



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