FIFA'dan Kayserispor'a 'öde-kaldır' yasağı

İç Anadolu ekibinin FIFA’da öde-kaldır olarak nitelendirilen son dosyası ise geçtiğimiz sezon devre arasında Almanya Bundesliga 2 ekiplerinden Eintracht Braunschweig’a transfer olan Aaron Opoku oldu.

Kayserispor Basın Sözcüsü Emir Akpınar tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Kulübümüz aleyhine, eski futbolcumuz Aaron Opoku’ya ilişkin FIFA nezdinde sonuçlanan dosya kapsamında yaklaşık 45.000 Euro tutarındaki alacaktan kaynaklı transfer yasağı FIFA sistemine işlenmiştir. Söz konusu dosya, geçmiş dönemlerden kaynaklanan bir yükümlülük olup transfer yasağına neden olan tutarın ödenmesi halinde FIFA nezdindeki yasak kaldırılacaktır. Kulübümüz, ilgili dosyanın çözüme kavuşturulmasına yönelik gerekli çalışmaları sürdürmekte olup süreç yakından takip edilmektedir” denildi.