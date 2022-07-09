Fırtına esmeye hazırlanıyor

Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya’da sürdüren Trabzonspor’da keyifler yerinde. Oyunculara hem bireysel programlar veren hem de takım halinde çalışmaları öne çıkartan teknik direktör Abdullah Avcı, oyuncuların mevcut durumundan oldukça memnun. Süper Lig’de geçen sezon elde ettikleri şampiyonluk unvanını korumak isteyen bordo-mavililerde, ek olarak Şampiyonlar Ligi ön elemesi heyecanı da yaşanıyor.

Avcı, hazırlıklarını buna göre yaptırıyor. Deneyimli teknik adam, basın mensuplarıyla her idman öncesi bir araya geliyor. Basın mensuplarıyla her fırsatta sohbet eden Avcı, takımla ilgili soruları da cevaplandırıyor. Avcı, transfer çalışmaları ve takımın kamp yaptığı şartlara ve çalışmalara ilişkin bilgiler aktarıyor.

En çalışkan isim Hamsik

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Trabzonspor’un Slovak oyuncusu Hamsik, takımın ilk günkü çalışmalarından itibaren hazırlıklara katılarak yeni sezona hazırlanıyor. Trabzon’a en erken gelen yabancı oyuncu olan Slovak isim, 27 Haziran’dan itibaren hem Trabzon hem de kamptaki tüm çalışmalarda yer alan futbolcu oldu. Hamsik, antrenmanlarda çalışkanlığı ile dikkati çekerken idman bitiminde de sahadan en son ayrılan oyuncuların başında geliyor.

Trabzonspor’da Uğurcan Çakır ve Dorukhan Toköz de 9 Temmuz’a kadar izinli olmalarına karşın kampa katıldı. İzinleri bitecek Eren Elmalı, Doğucan Haspolat, Jens Stryger Larsen, Jean Evrard Kouassi, Anastasios Bakasetas ve Manolis Siopis’in de bugün kampa katılması bekleniyor.

SPOR Trabzonspor'un Slovenya kampı sürüyor