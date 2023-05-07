Fırtına kötü gidişi bitirmek istiyor

Bu sezon mücadele ettiği kulvarlarda aradığını bulamayan Trabzonspor, Süper Lig'deki son 5 maçını kazanamadı 4 yenilgi ve 1 beraberlikle sahadan ayrılan bordo-mavililer, 45 puanla 8. sırada yer alıyor.





Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica'nın takımla yaptığı son toplantıda, ligde yarın karşılaşacakları Ankaragücü'nü yenerek sezon sonuna kadar devam edecekleri bir seri yakalamaları gerektiğinin altını çizdiği öğrenildi. Hırvat teknik adam, "Sezonun geride kalan kısmını tamamen unutmanızı istiyorum. Siz geçen sezon şampiyon olmuş bir takımsınız. Sezonun bitmesine bizim adımıza daha 6 maç var. Bu, kendinizi göstermeniz için 6 final demek. Kötü gidişata 'dur' diyecek ve kendinize gelecek karaktere de yeteneğe de sahip oyuncular olduğunuzu görüyorum. Ankaragücü maçı bu kötü gidişe dur diyeceğimiz maç olmalı" ifadelerini kullandı.





"Kendimizi affettirelim"





Bjelica, önlerindeki maçların kişisel olarak da önemli olduğunu söyledi. Hırvat çalıştırıcı, "İster kalmayı düşünün, ister ayrılmayı.... Ancak takım başarılı sonuçlar alırsa kişisel hedeflere ulaşabilirsiniz. Takım öne çıkarsa sizler de bireysel olarak öne çıkabilirsiniz. Hiç kimse 'Nasıl olsa burada kalırım' ya da 'Zaten gitmek istiyorum' demeden sahaya çıkıp elinden gelenin fazlasını yapmalı. Saha sonuçları gelmedikçe kişisel hedeflere ulaşmak zorlaşır. Bu bilinçle sahaya çıkarak kalan maçlarımızı kayıpsız atlatmalıyız. Taraftara da kendimizi bir nebze olsun affettirmiş oluruz" değerlendirmesinde bulundu.





Taraftara çağrı yaptı





Süper Lig'de yarın sahasında Ankaragücü ile karşılaşacak Trabzonspor'da teknik direktör Nenad Bjelica taraftarlara mesaj gönderdi. Bordo-mavili takımda göreve başladıktan sonra ilk iç saha maçına çıkacak Hırvat teknik adam. yaptığı paylaşımda. "Size ihtiyacımız var. Stadyumda görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.



















