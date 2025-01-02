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Fırtına'da Samsunspor hazırlıkları sürüyor

Fırtına'da Samsunspor hazırlıkları sürüyor

17:472/01/2025, Perşembe
AA
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Trabzonspor
Trabzonspor

Süper Lig'in 18'inci haftasında Trabzonspor deplasmanda Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Trabzonspor, Süper Lig'in 18'inci haftasında oynayacağı Samsunspor maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.


Süper Lig'in 18'inci haftasında cumartesi günü saat 20.00'de Samsunspor'a konuk olacak Trabzonspor, hazırlıklarına bir günlük iznin ardından bugün saat 14.00'te yaptığı antrenman ile devam etti. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştirdi. Sprint çalışması ile devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.


Bordo-mavililer, yarın saat 13.30'da yapacağı antrenmanla Samsunspor maçı hazırlıklarını tamamlayarak Samsun'a gidecek.






#Trabzonspor
#Samsunspor
#Trendyol Süper Lig

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