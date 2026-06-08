Florentino Perez Real Madrid'in yeni teknik direktörünü resmen duyurdu

Real Madrid'de pazar günü gerçekleştirilen başkanlık seçimini açık farkla kazanan Florentino Perez, koltuğunu korur korumaz dünya futbolunu sarsacak dev hamleyi resmen duyurdu. Eflatun-beyazlıların yeni teknik direktörü, 13 yıl aradan sonra yeniden Jose Mourinho oldu.
Real Madrid Kulübü, pazar günü sandık başına gitti. Mevcut başkan Florentino Perez, genç rakibi Enrique Riquelme karşısında kurulan 60 sandığın tamamında üstünlük kurarak geçerli oyların yaklaşık yüzde 65'ini (21 bin 741 oy) aldı ve görev süresini 2030 yılına kadar uzattı.
Seçim zaferinin hemen ardından resmi açıklamayı yapan ve vadedilen büyük projeyi hayata geçiren Perez, Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun yuvaya döndüğünü müjdeledi.
Seçim sonuçlarının ardından açıklamalarda bulunan 79 yaşındaki Perez şu ifadeleri kullandı:
"Real Madrid'i savunmak için buradayım. Real Madrid'in şampiyonluklar kazanmaya devam etmesi için çalışacağız. Dünyanın en iyi stadyumu olan Santiago Bernabeu ile gurur duymaya devam edeceğiz. Dünyanın en iyi oyuncularına sahip olmaktan, dünyanın en iyi teknik direktörlerinden biri olan Jose Mourinho gibi bir Madridlinin geri dönmesinden gurur duyuyoruz. Hiç şüpheniz olmasın, ben başkan olduğum sürece Real Madrid, üyeleri için olmuştur, olmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.