Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Florentino Perez Real Madrid'in yeni teknik direktörünü resmen duyurdu

Florentino Perez Real Madrid'in yeni teknik direktörünü resmen duyurdu

10:438/06/2026, Pazartesi
G: 8/06/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Florentino Perez, Real Madrid'de yeniden başkanlığa seçildi.
Florentino Perez, Real Madrid'de yeniden başkanlığa seçildi.

Real Madrid'de pazar günü gerçekleştirilen başkanlık seçimini açık farkla kazanan Florentino Perez, koltuğunu korur korumaz dünya futbolunu sarsacak dev hamleyi resmen duyurdu. Eflatun-beyazlıların yeni teknik direktörü, 13 yıl aradan sonra yeniden Jose Mourinho oldu.

Real Madrid Kulübü, pazar günü sandık başına gitti. Mevcut başkan Florentino Perez, genç rakibi Enrique Riquelme karşısında kurulan 60 sandığın tamamında üstünlük kurarak geçerli oyların yaklaşık yüzde 65'ini (21 bin 741 oy) aldı ve görev süresini 2030 yılına kadar uzattı.

Seçim zaferinin hemen ardından resmi açıklamayı yapan ve vadedilen büyük projeyi hayata geçiren Perez, Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun yuvaya döndüğünü müjdeledi.

Seçim sonuçlarının ardından açıklamalarda bulunan 79 yaşındaki Perez şu ifadeleri kullandı:

"Real Madrid'i savunmak için buradayım. Real Madrid'in şampiyonluklar kazanmaya devam etmesi için çalışacağız. Dünyanın en iyi stadyumu olan Santiago Bernabeu ile gurur duymaya devam edeceğiz. Dünyanın en iyi oyuncularına sahip olmaktan, dünyanın en iyi teknik direktörlerinden biri olan Jose Mourinho gibi bir Madridlinin geri dönmesinden gurur duyuyoruz. Hiç şüpheniz olmasın, ben başkan olduğum sürece Real Madrid, üyeleri için olmuştur, olmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

#Real Madrid
#Jose Mourinho
#Florentino Perez
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Yeni resmi tatil Meclis'e sunulacak! 21 Mart Nevruz Bayramı ne zaman, bu yıl tatil olacak mı?