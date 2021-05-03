Fransız ve İtalyan kulüpleri Ekuban'ın peşinde

Yeni sezon transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor’da gelecek oyuncular dışında takımdan ayrılacak isimlerde merak konusu. Kaleci Uğurcan Çakır başta olmak üzere bir çok futbolcusu Avrupa kulüplerinin radarında olan bordo-mavili takımda son olarak Caleb Ekuban için transfer iddiası ortaya atıldı.

Sampdoria ve St. Etienne, Ekuban'ı istiyor

Geçen sezondan bu yana gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken 28 yaşındaki Ganalı futbolcu için Fransız ve İtalyan ekiplerinin bordo-mavili kulübe teklif yaptığı öğrenildi. Oyuncunun ülkesi olan Gana’da yayın yapan GANAsoccernet’ın haberine göre; İtalya’dan Sampdoria ve Fransa’dan da St. Etienne takımlarının Ekuban’ı çok istediği, Trabzonsporlu futbolcunun ise İtalya’dan gelen teklife daha sıcak baktığı ifade edildi.

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10 milyon euro isteniyor

Haberde bordo-mavili kulübün Ekuban’a 10 milyon euroya yakın bir teklif gelmesi durumunda satışa onay vereceği bilgisi verildi. İtalya doğumlu Ganalı futbolcu Caleb Ekuban, 2018’de Trabzonspor’a 200 bin euro karşılığında Leeds United’dan transfer edilmiş, bir yıl sonra ise 1 milyon euroya bonservisi alınmıştı. 28 yaşındaki forvet oyuncusu bu sezon Trabzonspor forması altında çıktığı 30 resmi maçta 9 gol atarken, 3 de asist üretmeyi başardı.

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