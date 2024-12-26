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Furkan Korkmaz Monaco'dan ayrıldı

Furkan Korkmaz Monaco'dan ayrıldı

18:3226/12/2024, Perşembe
AA
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Furkan Korkmaz
Furkan Korkmaz

Monaco, milli basketbolcu Furkan Korkmaz ile yollarını ayırdığını açıkladı. 27 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi.

Fransa ekibi Monaco, milli basketbolcu Furkan Korkmaz ile yollarını ayırdı.


Kulüpten yapılan açıklamada, sezon başında kadroya dahil edilen 27 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiği belirtildi.


Furkan Korkmaz'ın yaşadığı sakatlıklar nedeniyle potansiyelini ortaya koyamadığının vurgulandığı açıklamada, milli oyuncuya profesyonelliği dolayısıyla teşekkür edilerek başarı dileğinde bulunuldu.


Milli basketbolcu, bu sezon THY Avrupa Ligi'nde sadece 3 maçta forma giyebildi. Furkan, 7 yıllık NBA serüveninin ardından sezon başında Avrupa'ya dönmüştü.




#Furkan Korkmaz
#Monaco
#THY Euroleague

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