Futbol dünyasından 6 Şubat için anma mesajları: Unutmadık, unutmayacağız

Geçen yıl şubat ayında Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerde 53 binden fazla canımızı yitirdik. Futbol dünyası, sosyal medya hesaplarından 'asrın felaketi' olarak nitelenen depremlerin yıl dönümünde vefat eden vatandaşları andı.
Bugün 6 Şubat 2024. 365 gün geçti; acılarımız, yaralarımız ilk günkü gibi taze, ilk günkü gibi derin. O tarifsiz gecede yitirdiğimiz canlarımızı rahmetle anıyor, depremzedelerimizin yanında durmaya devam ediyoruz. Milletimizin bir daha böyle bir acı yaşamaması temennisiyle…
Acı Felaketin 1. Yılı: “Unutmadık, Unutmayacağız” Tarihin en büyük felaketlerinden biri olan Kahramanmaraş merkezli 11 ilimizi etkileyen acı depremin üzerinden bugün tam 1 yıl geçti. Kaybettiğimiz canlarımızın mekanları cennet olsun. Ülkemizin başı sağ olsun. Nasıl ki tarihimizin en acı günlerinde yaralarımızı birlikte sarmak için var gücümüzle çalıştıysak, bugün de yarın da çalışmaya devam edeceğiz. Yitip giden canlarımızı unutmayacak, gelecek hayali kuran çocuklarımızı ve binlerce insanımızı yalnız bırakmayacağız...
5 yaşındaki çocuklar okula başladı, nişanlılar evlendi, askerler tezkere aldı, anneler bebeklerini kucakladı; dile kolay, tam bir sene oldu bugün. Önce 65 ardından 45 saniye içinde olup bitti her şey. Gerisi karanlık, toz ve toprak. Bugün, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin yıl dönümü. Acımız hala taze, merhem olmak için gayret büyük. Depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına sonsuz sabır, geride kalıp sevdikleri için yaşama tutunmak zorunda olanlara kuvvet diliyoruz. Galatasaray burada, sizi hiç unutmadık ve asla unutmayacağız.
Unutmadık. Unutmayacağız. Geçtiğimiz yıl yaşanan büyük felaketin yıl dönümünde, yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sonsuz sabır diliyoruz. Beşiktaş JK olarak depremden etkilenen tüm vatandaşlarımızın her zaman yanında olacağımızı belirtir, bu acıların bir daha yaşanmamasını temenni ederiz.
6 Şubat'ta meydana gelen ve 10 ilimizi etkileyen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, bu acıların bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz.
Unutmadık, unutmayacağız…
Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve birçok ilde yaşanan şiddetli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz.
Acımız ilk günkü gibi. Unutmadık, unutmayacağız...
6 Şubat depremlerinin birinci yılında hayatını kaybeden vatandaşlarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz.
Unutmadık, unutamayız. 6 Şubat 2023 tarihinde yaşadığımız felakette hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyoruz.
6 Şubat 2023'te yaşadığımız deprem felaketi, yüreklerimizde derin izler bıraktı. Kaybettiklerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz. Allah bir daha ülkemize, milletimize böyle acılar yaşatmasın.
6 Şubat depreminde yitirdiğimiz canlarımızı rahmetle anıyoruz.
Unutmadık, unutmayacağız…
Şubat depreminde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz. Unutmayacağız
6 Şubat 2023'te meydana gelen deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, milletimize bir kez daha başsağlığı diliyoruz.
6 Şubat depreminde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyoruz. Ülkemizin başı sağ olsun. Unutmadık, unutmayacağız.
Geçtiğimiz yıl meydana gelen ve 11 ilimizi etkileyen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, yakınlarına sonsuz sabırlar diliyoruz.
O gün yaşanılan acılar hiç bir zaman unutulmayacak! 6 Şubat 2023 tarihinde asrın felaketi olarak nitelendirilen ve şehrimizi de derinden etkileyen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyoruz.
6 Şubat 2023 tarihinde 10 ilimizi etkileyen depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı saygı ve rahmetle anıyor, bu acıların bir kez daha yaşanmamasını temenni ediyoruz.
Unutmayacağız, unutturmayacağız! Birleşerek, güçlenerek, el ele, kol kola, kalp kalbe olağız, yaralarımızı hep birlikte sarmaya devam edeceğiz. Asrın felaketinin 1. yıl dönümünde kaybettiğimiz tüm canlarımızı rahmetle ve özlemle anıyor, milletimize bir kez daha başsağlığı diliyoruz.