Futbol dünyasından 6 Şubat için anma mesajları: Unutmadık, unutmayacağız

Geçen yıl şubat ayında Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerde 53 binden fazla canımızı yitirdik. Futbol dünyası, sosyal medya hesaplarından 'asrın felaketi' olarak nitelenen depremlerin yıl dönümünde vefat eden vatandaşları andı.





İşte futbol camiasının 6 Şubat mesajları:





Türkiye Futbol Federasyonu





Bugün 6 Şubat 2024. 365 gün geçti; acılarımız, yaralarımız ilk günkü gibi taze, ilk günkü gibi derin. O tarifsiz gecede yitirdiğimiz canlarımızı rahmetle anıyor, depremzedelerimizin yanında durmaya devam ediyoruz. Milletimizin bir daha böyle bir acı yaşamaması temennisiyle…









Bugün 6 Şubat 2024.



365 gün geçti; acılarımız, yaralarımız ilk günkü gibi taze, ilk günkü gibi derin.



O tarifsiz gecede yitirdiğimiz canlarımızı rahmetle anıyor, depremzedelerimizin yanında durmaya devam ediyoruz.



Milletimizin bir daha böyle bir acı yaşamaması temennisiyle… pic.twitter.com/1OFvH0uWUz — TFF (@TFF_Org) February 5, 2024





Fenerbahçe





Acı Felaketin 1. Yılı: “Unutmadık, Unutmayacağız” Tarihin en büyük felaketlerinden biri olan Kahramanmaraş merkezli 11 ilimizi etkileyen acı depremin üzerinden bugün tam 1 yıl geçti. Kaybettiğimiz canlarımızın mekanları cennet olsun. Ülkemizin başı sağ olsun. Nasıl ki tarihimizin en acı günlerinde yaralarımızı birlikte sarmak için var gücümüzle çalıştıysak, bugün de yarın da çalışmaya devam edeceğiz. Yitip giden canlarımızı unutmayacak, gelecek hayali kuran çocuklarımızı ve binlerce insanımızı yalnız bırakmayacağız...









Acı Felaketin 1. Yılı:



“Unutmadık, Unutmayacağız”



Tarihin en büyük felaketlerinden biri olan Kahramanmaraş merkezli 11 ilimizi etkileyen acı depremin üzerinden bugün tam 1 yıl geçti.



Kaybettiğimiz canlarımızın mekanları cennet olsun.

Ülkemizin başı sağ olsun.



Nasıl ki… pic.twitter.com/anVoDXc0QM — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 5, 2024





Galatasaray





5 yaşındaki çocuklar okula başladı, nişanlılar evlendi, askerler tezkere aldı, anneler bebeklerini kucakladı; dile kolay, tam bir sene oldu bugün. Önce 65 ardından 45 saniye içinde olup bitti her şey. Gerisi karanlık, toz ve toprak. Bugün, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin yıl dönümü. Acımız hala taze, merhem olmak için gayret büyük. Depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına sonsuz sabır, geride kalıp sevdikleri için yaşama tutunmak zorunda olanlara kuvvet diliyoruz. Galatasaray burada, sizi hiç unutmadık ve asla unutmayacağız.









5 yaşındaki çocuklar okula başladı, nişanlılar evlendi, askerler tezkere aldı, anneler bebeklerini kucakladı; dile kolay, tam bir sene oldu bugün. Önce 65 ardından 45 saniye içinde olup bitti her şey. Gerisi karanlık, toz ve toprak. Bugün, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin yıl… pic.twitter.com/7K54nOZdfo — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) February 5, 2024





Beşiktaş





Unutmadık. Unutmayacağız. Geçtiğimiz yıl yaşanan büyük felaketin yıl dönümünde, yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sonsuz sabır diliyoruz. Beşiktaş JK olarak depremden etkilenen tüm vatandaşlarımızın her zaman yanında olacağımızı belirtir, bu acıların bir daha yaşanmamasını temenni ederiz.









Unutmadık. Unutmayacağız.



Geçtiğimiz yıl yaşanan büyük felaketin yıl dönümünde, yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sonsuz sabır diliyoruz.



Beşiktaş JK olarak depremden etkilenen tüm vatandaşlarımızın her zaman yanında olacağımızı… pic.twitter.com/7fWTH7oCDi — Beşiktaş JK (@Besiktas) February 5, 2024









Trabzonspor





6 Şubat'ta meydana gelen ve 10 ilimizi etkileyen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, bu acıların bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz.









6 Şubat'ta meydana gelen ve 10 ilimizi etkileyen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, bu acıların bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz. #6Şubat2023 pic.twitter.com/6RQC6Te15E — Trabzonspor (@Trabzonspor) February 5, 2024





Rizespor





Unutmadık, unutmayacağız…













Kasımpaşa





Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve birçok ilde yaşanan şiddetli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz.









Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve birçok ilde yaşanan şiddetli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz.#6Şubat2023 pic.twitter.com/7m0EU8msrL — Kasımpaşa (@kasimpasa) February 5, 2024





Antalyaspor





Acımız ilk günkü gibi. Unutmadık, unutmayacağız...









Acımız ilk günkü gibi. Unutmadık, unutmayacağız... pic.twitter.com/UEciuktzHI — Bitexen Antalyaspor (@Antalyaspor) February 5, 2024





Başakşehir





6 Şubat depremlerinin birinci yılında hayatını kaybeden vatandaşlarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz.









Unutmayacağız... #6Şubat depremlerinin birinci yılında hayatını kaybeden vatandaşlarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz. pic.twitter.com/5SfLfkzZQJ — RAMS Başakşehir (@ibfk2014) February 5, 2024





Adana Demirspor





Unutmadık, unutamayız. 6 Şubat 2023 tarihinde yaşadığımız felakette hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyoruz.









Unutmadık, unutamayız.



6 Şubat 2023 tarihinde yaşadığımız felakette hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyoruz. pic.twitter.com/C6itpOmp6W — Yukatel Adana Demirspor (@AdsKulubu) February 5, 2024





Sivasspor





6 Şubat 2023'te yaşadığımız deprem felaketi, yüreklerimizde derin izler bıraktı. Kaybettiklerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz. Allah bir daha ülkemize, milletimize böyle acılar yaşatmasın.









6 Şubat 2023'te yaşadığımız deprem felaketi, yüreklerimizde derin izler bıraktı.



Kaybettiklerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz.



Allah bir daha ülkemize, milletimize böyle acılar yaşatmasın. 🤲#Deprem | #6Şubat2023 pic.twitter.com/MXF5JAt8t2 — EMS Yapı Sivasspor (@Sivasspor) February 6, 2024





Ankaragücü





6 Şubat depreminde yitirdiğimiz canlarımızı rahmetle anıyoruz.





Hatayspor





Unutmadık, unutmayacağız…













Kayserispor





Şubat depreminde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz. Unutmayacağız









6 Şubat depreminde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz.



Unutmayacağız#6Şubat2023 pic.twitter.com/qkMD21DBYY — Mondihome Kayserispor (@KayserisporFK) February 5, 2024





Alanyaspor





6 Şubat 2023'te meydana gelen deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, milletimize bir kez daha başsağlığı diliyoruz.









6 Şubat 2023'te meydana gelen deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, milletimize bir kez daha başsağlığı diliyoruz. pic.twitter.com/KXSJ8d0wZa — Corendon Alanyaspor 🌊☀️ (@Alanyaspor) February 5, 2024





Samsunspor





6 Şubat depreminde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyoruz. Ülkemizin başı sağ olsun. Unutmadık, unutmayacağız.









6 Şubat depreminde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyoruz. Ülkemizin başı sağ olsun.



Unutmadık, unutmayacağız. ♾️#6Şubat #Deprem pic.twitter.com/UEcnYNgFg0 — Yılport Samsunspor 🇹🇷 (@Samsunspor) February 5, 2024





Karagümrük





Geçtiğimiz yıl meydana gelen ve 11 ilimizi etkileyen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, yakınlarına sonsuz sabırlar diliyoruz.









Geçtiğimiz yıl meydana gelen ve 11 ilimizi etkileyen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, yakınlarına sonsuz sabırlar diliyoruz. #6Şubat2023 #unutmadık #unutmayacağız pic.twitter.com/bU9pldOxLu — VavaCars Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) February 5, 2024





Gaziantep FK





O gün yaşanılan acılar hiç bir zaman unutulmayacak! 6 Şubat 2023 tarihinde asrın felaketi olarak nitelendirilen ve şehrimizi de derinden etkileyen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyoruz.









O gün yaşanılan acılar hiç bir zaman unutulmayacak!



6 Şubat 2023 tarihinde asrın felaketi olarak nitelendirilen ve şehrimizi de derinden etkileyen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyoruz. #Unutmayacağız pic.twitter.com/46HoKZVJp2 — Gaziantep FK (@GaziantepFK) February 5, 2024





TÜMOSAN Konyaspor





6 Şubat 2023 tarihinde 10 ilimizi etkileyen depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı saygı ve rahmetle anıyor, bu acıların bir kez daha yaşanmamasını temenni ediyoruz.









#Unutmayacağız



6 Şubat 2023 tarihinde 10 ilimizi etkileyen depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı saygı ve rahmetle anıyor, bu acıların bir kez daha yaşanmamasını temenni ediyoruz. pic.twitter.com/ilTGIGLaXY — TÜMOSAN Konyaspor (@konyaspor) February 5, 2024





İstanbulspor





Unutmayacağız, unutturmayacağız! Birleşerek, güçlenerek, el ele, kol kola, kalp kalbe olağız, yaralarımızı hep birlikte sarmaya devam edeceğiz. Asrın felaketinin 1. yıl dönümünde kaybettiğimiz tüm canlarımızı rahmetle ve özlemle anıyor, milletimize bir kez daha başsağlığı diliyoruz.









Unutmayacağız, unutturmayacağız!



Birleşerek, güçlenerek, el ele, kol kola, kalp kalbe olağız, yaralarımızı hep birlikte sarmaya devam edeceğiz. 🙏🏻



Asrın felaketinin 1. yıl dönümünde kaybettiğimiz tüm canlarımızı rahmetle ve özlemle anıyor, milletimize bir kez daha başsağlığı… pic.twitter.com/nE5R06LXV7 — İstanbulspor A.Ş. (@istanbulspor) February 5, 2024























