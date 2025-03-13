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Futbolda bir kural daha değişiyor: UEFA tartışma çıkaran pozisyonla ilgili kararını açıkladı

Futbolda bir kural daha değişiyor: UEFA tartışma çıkaran pozisyonla ilgili kararını açıkladı

21:0913/03/2025, jeudi
G: 13/03/2025, jeudi
AA
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UEFA
UEFA

UEFA, Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Atletico Madridli futbolcu Julian Alvarez'in penaltıdan attığı golün iptal edilmesine yol açan çift vuruş kuralının gözden geçirileceğini duyurdu.

UEFA, Atletico Madrid Kulübünün Real Madrid maçında Alvarez'in penaltı atışının geçersiz sayılmasına neden olan kuralla ilgili başvuruda bulunduğunu açıkladı.


Açıklamada, Arjantinli oyuncunun vuruşu yapmadan önce minimal düzeyde de olsa destek ayağıyla topa temas ettiği belirtildi.


Mevcut kurala göre (Oyun Kuralları, Kural 14.1) VAR hakeminin golün geçersiz sayılması için devreye girmesinin doğru karar olduğu ifade edildi.


Çift vuruşun açıkça kasıtsız olduğu penaltı vuruşlarında kuralın gözden geçirilip geçirilmeyeceğini belirlemek adına UEFA'nın FIFA ve IFAB ile görüşmelere başlayacağı aktarıldı.


Alvarez, Real Madrid'e karşı seri penaltılara giden son 16 turu rövanş maçında Atletico Madrid'in ikinci penaltısını gole çevirmişti. VAR uyarısıyla atış sırasında topa destek ayağıyla temas ettiği belirlenen Alvarez'in golü, çift vuruş yaptığı gerekçesiyle iptal edilmişti. Penaltılarda rakibine 4-2 üstünlük sağlayan Real Madrid, çeyrek finale yükselmişti.




#UEFA
#Şampiyonlar Ligi
#Atletico Madrid

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