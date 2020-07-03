SÜPER LİG

Futbolu bırakan Milan Baros'un Galatasaray kariyeri: Milan Baros Galatasaray'da kaç gol attı?

Attığı gollerle Galatasaray tarihine geçen Milan Baros kramponlarını asıyor

Liverpool'da Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan ve Galatasaray'da gol kralı olan Çek santrfor Milan Baros, sezon sonunda futbolu bırakacağını açıkladı. 38 yaşındaki futbolcu "Kafa olarak futbola devam etmek istiyorum ancak vücudum 'dur' diyor" şeklinde konuştu.

Haber Merkezi AA
Baros, 2011-12 sezonunda Süper Lig'de şampiyonluk yaşadı.

Baros, 2011-12 sezonunda Süper Lig'de şampiyonluk yaşadı.

Bir dönem Galatasaray ve Antalyaspor formaları da giyen Çek futbolcu Milan Baros, sezon sonunda futbolu bırakacak.

Ülkesinin Banik Ostrava takımında oynayan 38 yaşındaki futbolcu, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle yeşil sahalara veda edeceğini belirtti.

"Sakatlığım oynamama izin vermiyor"


Baros, kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Kafa olarak futbola devam etmek istiyorum ancak vücudum 'dur' diyor. Aşil tendonumdaki sakatlık daha fazla oynamama izin vermiyor" ifadelerini kullandı.

Liverpool'da Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı

Banik Ostrava'da futbola başlayan Baros, daha sonra transfer olduğu Liverpool'da Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, Olympique Lyon'da ise lig şampiyonluğu yaşadı.

Liverpool kariyerinde çıktığı 108 maçta 27 gol attı.
Liverpool kariyerinde çıktığı 108 maçta 27 gol attı.

Süper Lig'de gol kralı oldu

Galatasaray'da 2008-2009 sezonunda 20 golle gol kralı olan, 2011-12 sezonundaki şampiyon kadroda yer alan Çek oyuncu, sarı-kırmızılı takımda oynadığı 116 resmi maçta 61 gol attı.

Milan Baros, Banik Ostrava ile bu sezon oynadığı 18 maçta ise 3 gol kaydetti.

Futbola başladığı kulüp Banik Ostrava'da yeşil sahalara veda ediyor.
Futbola başladığı kulüp Banik Ostrava'da yeşil sahalara veda ediyor.

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