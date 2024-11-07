Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında konuk ettiği Tottenham'ı 3-2 mağlup etti.





Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Yunus Akgün, 31 ve 39. dakikada Victor Osimhen attı.

Tottenham'ın gollerini 18. dakikada Lankshear ve 69. dakikada Solanke kaydetti. İngiliz ekibinde Lankshear 60. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.





Sarı-kırmızılıların Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, 85. dakikada sakatlanarak oyuna devam edemedi. 31 yaşındaki forvet oyuncusu sahadan sedyeyle ayrıldı.





Bu sonucun ardından yoluna namağlup devam eden Galatasaray puanını 10'a yükseltti. Tottenham ise 9 puanda kaldı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Avrupa Ligi'nde en çok puan toplayan Türk teknik adam olarak tarihe geçti.





Temsilcimiz lig etabının 5. haftasında Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile karşı karşıya gelecek.





GALATASARAY - TOTTENHAM MAÇ SONUCU





GALATASARAY - TOTTENHAM MAÇININ ÖNEMLİ DAKİKALARI

6. dakikada ceza sahası dışı sağ tarafından kullanılan serbest vuruşta Mertens'in içeriye yaptığı ortayı Tottenham savunması kafayla uzaklaştırdı. Dönen topu ceza alanı dışı sol çaprazında yaya yakın noktada önünde bulan Yunus Akgün'ün gelişine yaptığı vuruş ağlara gitti. 1-0

18. dakikada Gray'in orta alandan savunma arkasına gönderdiği uzun topu ceza sahası içi sağ tarafındaki Johnson bekletmeden kale önüne çevirdi. Altıpas içindeki Lankshear, müsait durumdaki vuruşuyla takımına beraberliği getiren golü kaydetti. 1-1

31. dakikada Tottenham savunmadan çıkmak isterken Icardi'nin baskısı sonucu seken topu kazanan Mertens, bekletmeden ara pasını sol taraftan ceza alanına giren Osimhen'e gönderdi. Bu futbolcunun yerden uzak köşeye çektiği şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1

39. dakikada sağ kanatta çizgiye yakın noktadaki Barış Alper, pasını gerisindeki Mertens'e verdi. Dries Mertens'in ceza sahasında gönderdiği ortada altıpas önündeki Osimhen, meşin yuvarlak yere inmeden tek vuruşla takımını 2 farklı öne geçiren golü kaydetti. 3-1

İKİNCİ YARI

50. dakikada Mertens, sağ taraftan kullandığı kornerde topu ceza yayı gerisindeki Yunus Akgün'e gönderdi. Yunus'un gelişine sert vuruşu savunmadan da sekerek sağ kale direğinin hemen yanından auta gitti.





56. dakikada sağ taraftan ceza sahasına giren Barış Alper'in son çizgiye inmeden arka direğe yerden ortasında Osimhen'in altıpas üzerindeki vuruşunu kaleci Forster çizgi üzerinden çıkardı.





61. dakikada Barış Alper'in ceza sahası önü sağ çaprazından sert şutunu kaleci Forster çeldi. Tottenham savunması dönen topa Torreira'nın vurmasına izin vermeden araya girdi.

69. dakikada Porro'nun ceza sahası sağ çaprazından son çizgiye inerek ön direğe ortaladığı meşin yuvarlağı Solanke topukla filelere yolladı. 3-2

76. dakikada orta sahadan çalımlarla ilerleyen Ziyech'in ara pasında ceza sahası içi sol tarafındaki Icardi'nin kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yerden çektiği şut ağlarla buluştu. Ancak gol ofsayt nedeniyle geçerli olmadı.





GALATASARAY - TOTTENHAM MAÇ ÖZETİ

Galatasaray - Tottenham maçının özetini izlemek için TIKLAYIN.





MAÇTAN NOTLAR:

Mertens dalya dedi

Isınma öncesinde Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı formasıyla 100. maçına çıkacak olan Belçikalı orta saha oyuncusu Dries Mertens’e plaket hediye etti.

Başlama vuruşundan önce geçtiğimiz günlerde İspanya'nın Valencia kentinde yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu.





Muslera geri döndü

Fernando Muslera, İsviçre temsilcisi Young Boys ile UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında oynanan müsabakada gördüğü kırmızı kart nedeniyle 3 maç ceza almıştı. Avrupa Ligi'nin ilk 3 haftasındaki PAOK, RFS ve Elfsborg müsabakalarıyla cezasını çeken Muslera, Tottenham maçıyla Avrupa'da formasına kavuştu.





Taraftarlardan Filistin tezahüratı

RAMS Park'ı çok büyük oranda dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar, maç öncesi "Kahrolsun İsrail, Filistin'e özgürlük" tezahüratı yaptı ve sık sık tekbir getirdi. Taraftarlar kale arkalarında İngilizce "Özgür Filistin", "Filistin soykırımı" ve "Bırakın Gazzeli bebekler yaşasın" pankartları astı.





Okan Buruk tarihe geçti

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Avrupa Ligi'nde en çok puan toplayan Türk teknik adam olarak tarihe geçti.

14 yıl sonra ilk

Avrupa Ligi'nde üstü üste dördüncü maçında da gol atan Yunus Akgün 14 yıl sonra bir ilki başardı. Milli oyuncu, Galatasaray tarihinde Avrupa kupalarının grup aşamalarında üst üste dört maçta gol atan ikinci oyuncu oldu.

Icardi sedyeyle çıktı

Sarı-kırmızılıların Arjantinli yıldızı Mauro Icardi 85. dakikada sakatlanarak oyuna devam edemedi. 31 yaşındaki forvet oyuncusu sahadan sedyeyle ayrıldı.





Yoluna namağlup devam ediyor

Sarı-kırmızılılar, sahadan 3-2'lik skorla galip ayrıldı ve puanını 10'a çıkardı. Bu sezon Avrupa Ligi'nde kaybetmeyen Cimbom, 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Aslan bu süreçte PAOK'u 3-1 ve Elfsborg'u da 4-3 yenerken, RFS ile ise 1-1 berabere kaldı.









UEFA AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU



