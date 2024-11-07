Galatasaray, Avrupa Ligi 4. hafta karşılaşmasında Tottenham ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılarda Yunus Akgün maçın 6. dakikasında attığı muhteşem golle takımını 1-0 öne geçirdi. Yunus Akgün'ün Tottenham'a attığı gole haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 4. hafta karşılaşmasında Tottenham ile karşı karşıya geldi.
Maça hızlı başlayan sarı-kırmızılılar, 6. dakikada Yunus Akgün'ün muhteşem golüyle 1-0 öne geçti.
YUNUS AKGÜN'ÜN TOTTENHAM ATTIĞI GOLÜ İZLE:
24 yaşındaki kanat oyuncusu bu sezon Avrupa Ligi'nde çıktığı dördüncü karşılaşmada da fileleri havalandırmayı başladı.
Milli oyuncu, Galatasaray tarihinde Avrupa kupalarının grup aşamalarında üst üste dört maçta gol atan ikinci oyuncu oldu.