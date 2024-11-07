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Yunus Akgün Avrupa Ligi'nde gecenin golünü attı: Füze yolladı | VİDEO

Yunus Akgün Avrupa Ligi'nde gecenin golünü attı: Füze yolladı | VİDEO

21:057/11/2024, Perşembe
G: 7/11/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Yunus Akgün
Yunus Akgün

Galatasaray, Avrupa Ligi 4. hafta karşılaşmasında Tottenham ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılarda Yunus Akgün maçın 6. dakikasında attığı muhteşem golle takımını 1-0 öne geçirdi. Yunus Akgün'ün Tottenham'a attığı gole haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 4. hafta karşılaşmasında Tottenham ile karşı karşıya geldi.


Maça hızlı başlayan sarı-kırmızılılar, 6. dakikada Yunus Akgün'ün muhteşem golüyle 1-0 öne geçti.


YUNUS AKGÜN'ÜN TOTTENHAM ATTIĞI GOLÜ İZLE:


Avrupa'da boş geçmiyor

24 yaşındaki kanat oyuncusu bu sezon Avrupa Ligi'nde çıktığı dördüncü karşılaşmada da fileleri havalandırmayı başladı.

14 yıl sonra ilk

Milli oyuncu, Galatasaray tarihinde Avrupa kupalarının grup aşamalarında üst üste dört maçta gol atan ikinci oyuncu oldu.






#Galatasaray
#Yunus Akgün
#Tottenham

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