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Galatasaraylı taraftarlar Tottenham maçında Filistin'i unutmadı

Galatasaraylı taraftarlar Tottenham maçında Filistin'i unutmadı

Haber Merkezi
21:147/11/2024, Perşembe
G: 7/11/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Tribünlerde Filistin’e destek pankartları açıldı
Tribünlerde Filistin’e destek pankartları açıldı

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İngiltere temsilcisi Tottenham'ı konuk eden Galatasaray'da taraftarlar, katil İsrail'in soykırım yaptığı Filistin'i unutmadı. Sarı kırmızılı taraftarlar, Filistin'in özgürlüğü için pankart açtı.

Galatasaraylı taraftarlar, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında oynanan Tottenham maçında Filistin'i unutmadı. Bir yılı aşkın süredir, katil İsrail'in soykırım yaptığı Filistin için pankart açıldı.


"Filistin'e özgürlük"

Sarı kırmızılı taraftarlar, İsrail saldırısı altındaki Filistin'e destek verdi. RAMS Park'ı çok büyük oranda dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar, maç öncesi "Kahrolsun İsrail, Filistin'e özgürlük" tezahüratı yaptı ve sık sık tekbir getirdi.


Taraftarlar kale arkalarında İngilizce "Özgür Filistin", "Filistin soykırımı" ve "Bırakın Gazzeli bebekler yaşasın" pankartları astı.




#Galatasaray
#Tottenham
#Filistin

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