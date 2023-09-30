Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Galatasaray, bugün RAMS Park’ta saat 19.00’da MKE Ankaragücü ile karşılaşacak. Mücadele beINSPORTS1'den naklen yayınlanacak. Sarı-kırmızılılar, ligde geride kalan haftalarda 5 galibiyet, 1 beraberlikle aldığı 16 puanla ikinci sırada bulunuyor. Sarı-lacivertliler ise 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda topladığı 6 puanla 12. sırada yer alıyor.





İlk 11'ler

Galatasaray: Muslera, Boey, Sanchez, Kaan, Angelino, Kerem Demirbay, Torreira, Tete, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Icardi

Ankaragücü: Bahadır, Hanousek, Mujakic, Radakovic, Hayrullah, Morutan, Djokanovic, Kaan, Rodrigues, Bajic, Cephas





Süper Lig’deki son 5 maçını kazandı

Galatasaray, Süper Lig’de oynadığı son 5 karşılaşmadan da galip ayrıldı. Okan Buruk’un öğrencileri, ligin ilk haftasında Kayserispor ile berabere kaldıktan sonra sırasıyla oynadığı Trabzonspor, Gaziantep FK, Samsunspor, Başakşehir ve İstanbulspor maçlarından 3 puan elde etti.





Mauro Icardi bu sezon 11 maçta 10 gol attı

Galatasaray’ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, attığı gollerle takımına kazandırmayı sürdürüyor. Bu sezon toplam 11 resmi karşılaşmada görev alan Icardi, ligde 7 gol atarken, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde de 3 kez gol sevinci yaşadı. 30 yaşındaki futbolcu, ayrıca Süper Lig’de 11’de oynadığı son 13 mücadelede de gol kaydetti. Icardi, ligde attığı 7 golle, krallık yarışında zirvede yer alıyor. Başakşehir, müsabakasında sakatlık yaşayan ve tedavisine devam edilen Kazımcan Karataş kadroda olamayacak.





Okan Buruk ile Tolunay Kafkas 6. kez rakip

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas bugüne kadar 5 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu maçlarda Buruk; Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor ve Galatasaray’ın başındaydı. Kafkas ise Karabükspor, Kayserispor ve Ankaragücü’nü çalıştırıyordu. Geride kalan 5 karşılaşmada Okan Buruk’un takımları 2 kez kazanırken, Tolunay Kafkas’ın ekipleri ise 1 kez galip geldi. 2 müsabaka da berabere sona erdi.





Olimpiu Morutan, Galatasaray’a karşı ilk kez oynayacak

Yaz transfer döneminde Galatasaray’dan Ankaragücü’ne transfer olan Rumen futbolcu Olimpiu Morutan, görev alması halinde ilk kez sarı-kırmızılılara karşı rakip olacak.





Volkan Bayarslan düdük çalacak

Galatasaray - MKE Ankaragücü karşılaşmasını hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Bayarslan’ın yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ile Süleyman Özay yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Turgut Doman olacak.



