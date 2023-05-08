Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray kendi evinde Başakşehir'i konuk etti. Ev sahibi ekip maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

4. dakikada Galatasaray atağında savunma arkasına atılan uzun pasta kaleci Muhammed son anda Mauro Icardi’nin önüne düşen topa müdaha etti. Oyun alanına dönen topta Mertens’in şutu savunmadan döndü. Bir şut şansı daha bulan Mertens’in vuruşunda top yeniden savunmadan döndü. Bu oyuncunun üçüncü vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Muhammed’in müdahalesi ile kornere gitti.