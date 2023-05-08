Galatasaray-Başakşehir
Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray kendi evinde Başakşehir'i konuk etti. Ev sahibi ekip maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Galatasaray'ın golünü 45+8.dakikada penaltıdan Icardi attı. Yıldız isim ligde 15.golünü attı
Alınan bu sonuçla birlikte Galatasaray puanını 73'e çıkartırken, Başakşehir 51 puanda kaldı. Galatasaray önümüzdeki hafta İstanbulspor'a konuk olurken, Başakşehir evinde Ümraniyespor'u ağırlayacak.
Galatasaray-Başakşehir maç özeti
4. dakikada Galatasaray atağında savunma arkasına atılan uzun pasta kaleci Muhammed son anda Mauro Icardi’nin önüne düşen topa müdaha etti. Oyun alanına dönen topta Mertens’in şutu savunmadan döndü. Bir şut şansı daha bulan Mertens’in vuruşunda top yeniden savunmadan döndü. Bu oyuncunun üçüncü vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Muhammed’in müdahalesi ile kornere gitti.
14. dakikada Kazımcan’ın sol tarftan kullandığı taç atışında İcardi ön direkte kafa ile topu içeri çevirdi. Kale önünde Torreira’nın gelişine sert vuruşunda savunmada Ahmed Touba’nın müdahalesi ile meşin yuvarlak kornere çıktı.
26. dakikada hızlı gelişen Başakşehir atağında sol tarafta topla buluşan Serdar Gürler’in pasında ceza yayı önünden Deniz Türüç’ün rakibini çalımladıktan sonra sol ayağı ile yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Muslera’nın müdahalesi sonrası kornere gitti.
29. dakikada Rashica’nın pasında sağ tarafta topla buluşan Boey’in ceza sahası içine yaptığı ortada Kerem’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muhammer’de kaldı.
45+6. dakikada Oliveria’nın sol taraftan açtığı ortada Deniz Türüç’ün ceza sahası içinde yaptığı müdahaleyi hakem Halil Umut Meler, VAR’da pozisyonu izledi ve penaltı noktasını işaret etti.
45+8. dakikada penaltı atışını kullanmak üzere topun başına geçen Mauro Icardi’nin sağ ayağı ile yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak, sol alt köşeden filelerle buluştu. 1-0