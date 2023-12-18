|
Spor

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek hastaneye kaldırıldı

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, akut pankreatit şüphesiyle hastaneye yatırıldı. Özbek'in çekilecek tomografi sonrası daha net teşhise ulaşılacak.

17:12 - 18/12/2023 Pazartesi
Güncelleme: 17:43 - 18/12/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Başkan Dursun Özbek
Başkan Dursun Özbek

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sabah saatlerinde yüksek ateş nedeniyle hastaneye kaldırıldı.


Özbek'in akut pankreatit şüphesiyle hastaneye yatırıldığı çekilecek tomografi sonrası sağlık durumuna net teşhise konulacak. İlk bulgularda ise ciddi bir bulguya rastlanmadı.


Toplantı ertelendi

Sarı-kırmızılı kulüpte bugün yapılması planlanan yönetim kurulu toplantısı başkanın rahatsızlığı nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.


Akut pankreatit nedir?

Akut pankreatit, pankreasın hızlı bir şekilde iltihaplanmasıdır. Bu durum genellikle sindirim enzimlerinin pankreas içindeki hücrelere zarar vermesi sonucu ortaya çıkar. Şiddetli karın ağrısı, mide bulantısı, kusma gibi semptomlarla kendini gösterir. Tanı ve tedavi için acil tıbbi yardım gereklidir.









#Galatasaray
#Dursun Özbek
#Akut pankreatit
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Yarınki hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji anlık bilgilerine bakmadan planlarınızı yapmayın: İşte 5 günlük hava durumu tahminleri...