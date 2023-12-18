Özbek'in akut pankreatit şüphesiyle hastaneye yatırıldığı çekilecek tomografi sonrası sağlık durumuna net teşhise konulacak. İlk bulgularda ise ciddi bir bulguya rastlanmadı.

Sarı-kırmızılı kulüpte bugün yapılması planlanan yönetim kurulu toplantısı başkanın rahatsızlığı nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Akut pankreatit, pankreasın hızlı bir şekilde iltihaplanmasıdır. Bu durum genellikle sindirim enzimlerinin pankreas içindeki hücrelere zarar vermesi sonucu ortaya çıkar. Şiddetli karın ağrısı, mide bulantısı, kusma gibi semptomlarla kendini gösterir. Tanı ve tedavi için acil tıbbi yardım gereklidir.