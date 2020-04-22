Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Maçlar İstanbul'da oynansın

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı yaptığı açıklamada, Süper Lig maçları için İstanbul'un daha elverişli olduğunu söyledi. Mustafa Cengiz'in açıklamaları şu şekilde:

"Azdan az çoktan çok gider"

"Hiç beklenmedik bir anda geldi virüs. Ekonomik olarak en büyük zararı Galatasaray gördü. Azdan az çoktan çok gider. Yayın geliri, tribün gelirinde liderdik. Maçların seyircisiz oynanmasının bize zararı 105 milyon TL. Yönetim olarak ilk defa gerçekçi planlar yaparak, bütçenin dışına çıkmadık. Ancak virüs salgınından ötürü yeniden bir bütçe yapmaya çalışıyoruz."

"Oyuncularımızdan fedakarlıklar istedik"

"Zor durumlarda her zaman kahramanlar, fedakarlıklar yapanlar olmuştur. Bu sıkıntılı süreci aşmak için oyuncularımızdan fedakarlıklar istedik. Resmi olarak istedik. Selçuk İnan olumlu yaklaştı. Oyuncular şuan da inceliyor. Mevcut kadromuz yeterli ve kaliteli. Bu kadro şampiyonluk için kurulmuş bir kadro. Ligler başladığında, ne olursa olsun şampiyonluk yürüyüşünde olacak bir kadro. Camiamızın beklentisine uygun, şampiyonluğa oynayacak kadroları her zaman kurarız."

UEFA "Ligleri tamamlayın" dedi UEFA, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen liglerin tamamlanması yönünde tavsiyede bulundu.UEFA'dan yapılan açıklamada, birliğe üye 55 ülke federasyonu ile video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda, salgına ilişkin son gelişmeler ele alındı.Açıklamada, ertelenen maçlara ilişkin yeni tarihlerin toplantıda konuşulduğu belirtilerek, "Yerel liglerin ve kupa müsabakalarının tamamlanması yönünde güçlü bir tavsiye verilmiştir" denildi.Liglerin geleceğine ilişkin alınacak kararların, 23 Nisan Perşembe günü yapılacak toplantının ardından duyurulacağı kaydedildi.Galeri: UEFA'nın futbol planı ortaya çıktı: Tarihte bir ilk yaşanabilir

"Amatör sporları kapatmayacağız"

"Türk Telekom, çok büyük destek oldu ve stadyum ismindeki hakkını bir yıl uzattı. Bunun 38.5 milyon TL'lik bir katkısı oldu. Onlara teşekkür ediyoruz. Biz hiçbir zaman amatör şubeleri bir kenara atmadık. Abdurrahim Bey'in konuşması kesinlikle yanlış anlaşıldı. Amatörler için planlar, bütçeler hazırlıyoruz. Amatör sporların birçoğunu Türkiye'ye getiren kulüp olarak, kapatmamız düşünülemez. Amatörü bırakın kapatmayı, biz mücadele veriyoruz. Bizim amacımız şubelerin her birini 'kendine yeter' hale getirmek."

"Lig maçları oynanacak"

"FFP sürecinde 2+1 yıl men tehlikesi oldu. Yaklaşık 4 ay, her gün UEFA'ya taşıdık. Bizimle yapılandırma yaptılar, üst üste 2 kez ilk defa oluyordu bu. Tabiri caizse UEFA sallandı. Bunu bozmak isteyenler oldu UEFA içinde. Liglerin seyircisiz de olsa haziran ayında başlayacağı yönünde görüş var. Tahminler var. Bizim isteğimiz de liglerin er meydanında tamamlanması. UEFA da bu görüşte. Bu lig oynanacak. Gerek normal gerek hızlandırılmış bir şekilde maçlar oynanacak."

Abdurrahim Albayrak gözyaşları içerisinde anlattı: Bu işin şakası yok Son testi negatif çıkan sarı-kırmızılı yönetici Abdurrahim Albayrak, 14 günlük koronavirüs tedavisinin ardından yaşadıklarını anlattı. CNN Türk'e konuşan Albayrak'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;"Ayakta duramıyordum""Eşim de rahatsızlanınca hastaneye gittik. İkimizde zatürre tespit edilince ağlamaya başladık. O gün koronavirüs olduğumuzu söylediler. Çok öksürüyordum. Ateşim 38'e çıktı. Ayakta duramıyordum. Bitik bir vaziyetteydim. Daha sonra eşimi eve gönderdik. O evde 14 gün karantinada kaldı. Ben hastanede kaldım. İnşallah ülke olarak bunu atlatacağız." "Tanıdıklarımızın vefat ettiğini öğrendik""Hastanede tanıdıklarımızın vefat haberini aldık. Oda küçük. 6 adım gidip gelebiliyorsun. Aynı zamanda bu tarz haberleri alınca iyice yıkılıyorsun. Önce Allah'a sonra doktorlara ardından sigara içmemeye borçluyum hayatımı.""Çok dua ettim Fatih hocama""Ben hastanedeyken Fatih hoca hastalandı ve hastaneye yattı. 'Acaba benden mi geçti' düşüncesi çok üzdü beni. Çünkü düşünüyorsun. Çok dua ettim Fatih hocama bir şey olmasın diye. Kahroluyorsun. Ben kendi adıma 'Acaba kimden bana geçti' diye düşünmedim.""Havaalanının oralarda çok dolaştık""Bu virüsü şuradan aldım, buradan aldım diyerek bir günaha giremem. Havaalanının oralarda çok dolaştık. Oradaki şoförlerle çok görüştük. 100-150 şoför vardı, hepsini sarılıp öptüm. Bundan sonra insanlara sarılmadan nasıl duracağım bilmiyorum.""Yaşayacak kadar kanım kalsın, geri kalanın hepsini alabilirsiniz""Başka insanların iyileşmesi için doktorlara sesleniyorum. Eğer uygunsa yaşayacak kadar kanım kalsın, geri kalanın hepsini alabilirsiniz.""Cumhurbaşkanımız aradı, moral verdi""Bütün kulüplerin başkanları tek tek aradı. Ali Koç, Ahmet Ağaoğlu en az 10 kere aradı. Ahmet Nur Çebi de öyle. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız aradı uzunca konuştuk, moral verdi. Kendisine ayrıca çok teşekkür ediyorum.""Cumhurbaşkanımız 'Nasıl bulaştı bu sana' diye sordu""Sayın Cumhurbaşkanımız aradığında çok üzgün bir ses tonuyla 'Nasıl bulaştı bu sana' diye sordu, Emine hanımefendi yanındaydı konuştu çok teşekkür ediyorum. Bilal Erdoğan Beye çok teşekkür ediyorum aradılar. Sağlık Bakanımıza ne kadar teşekkür etsem azdır, onu doğuran annenin ellerini ne kadar öpsem azdır. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’ya çok teşekkür ediyorum hep aradı hep sordu, Süleyman Bey aile dostumuzdur annemi arar yanına gider.""Allah hiçbir babaya böyle bir acı yaşatmasın""Hastalık boyunca 8 kilo verdim. Kızım aradı beni öğlen, öğrendim ki oğlum Hikmet hastaneye yatmış, testi pozitif. Aradım hemen nasıl ağlıyor, çocuklarla çok oynadım acaba bulaştı mı diye. Sonra kızım akşam aradı ateşe çok yükselmiş, ağlayarak benim olduğum hastaneye geldi. Allah hiçbir babaya böyle bir acı yaşatmasın. Ben bir hastanedeyim odadan dışarı çıkamıyorum, oğlum bir hastanede testi pozitif, kızım aşağıda testler yapılıyor tek başına yanına kimse gelemiyor. O gece benim için geçmedi. Çok kötü oldum.""Bu işin şakası yok""O gece yaşadığım başka bir şey, Allah hiçbir babaya böyle bir şey nasip etmesin, Allah oralara kimseyi oraları düşürmesin. Evimizden dışarıya çıkmayalım, bak benim başıma gelenleri söylüyorum. Bu işler şakaya gelmez, bu işin şakası yok.""Amatör şubeleri kapatmamız lazım yoksa kapıya kilit vururuz"Eski dünya, eski Türkiye olmayacak. Herkes elini taşın altına koymalı. Hiçbir kulübün bu maaşları ödeme şansı yoktur. Her gün başkanımızla telekonferans yapıyoruz. Sponsorluklar iptal oldu. Bu futbolcu ve menajer paraları ne bu sene, ne de gelecek sene ödenebilir. İndirim yapmaya mecburuz. Yayıncı kuruluş haklı olarak ödemeleri durdurdu. Kulüpler bitmiş. Ya indirimleri yapacağız, ya da bu iş burada bitti diyeceğiz. Birlik olup amatör şubeleri bir süre kapatmamız lazım. Yoksa kapıya kilit vurmak gerekir.Video: Abdurrahim Albayrak korona tedavi sürecini anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı

"Maçlar İstanbul'da oynansın"

"Herkes kendi çıkarına göre konuşmayı seviyor, ben yine objektifim. Bir şehir olacaksa neden İstanbul değil? Rize ise Rize'ye gideriz. Antalya ise Antalya'ya gideriz. Bu olursa, TFF bütün giderleri karşılasın. İstanbul, Türkiye için iklim açısından daha doğru ama bir şehirde oynanmasına karşıyız. Çok ciddi giderler var. Bunu TFF karşılayacak mı? Zaten gelir yok, üstüne gider yapmak hoş değil. El insaf derim. TFF biriktirdiği kaynakları kullansın."

"Transferler hakkında konuşmam"

"Kimin gelip gideceği hakkında bir şey diyemem. Bir futbolcu hakkında hiçbir şey demedim, demem. Bizim kadromuzda olan oyuncular dünyanın en iyisidir. Teklifler gelir, teklifler gider. Bana intikal eden bir şey yok. İntikal etmeyen hiçbir şey hakkında da konuşmam."

"PUBG oynamayı beceremedim"

Bugün Steam kütüphaneme bakarken Portal 2'yi tekrar deneyeyim dedim. Zaman bulamıyorum. PUBG diye bir oyun var, kasıp kavurdu. O ilk çıktığında bir adım atamadım. Adım attım indim beni vurdular, devamlı. Onu oynamak isterdim. Onu oynayanları da tebrik ediyorum. World of Warcraft'ın en üst seviyelerine gelmiş bir oyuncuyum. PUBG'yi beceremedim."