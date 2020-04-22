Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Maçlar İstanbul'da oynansın
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, oyuncularla görüştüklerini ve FIFA'nın izin verdiği ölçüde maaşlarında indirime gitmelerini istediklerini açıklarken, Süper Lig maçlarının İstanbul'da oynanmasına yönelik tavsiyede bulundu.
Haber MerkeziYeni Şafak
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı yaptığı açıklamada, Süper Lig maçları için İstanbul'un daha elverişli olduğunu söyledi. Mustafa Cengiz'in açıklamaları şu şekilde:
"Azdan az çoktan çok gider"
"Hiç beklenmedik bir anda geldi virüs. Ekonomik olarak en büyük zararı Galatasaray gördü. Azdan az çoktan çok gider. Yayın geliri, tribün gelirinde liderdik. Maçların seyircisiz oynanmasının bize zararı 105 milyon TL. Yönetim olarak ilk defa gerçekçi planlar yaparak, bütçenin dışına çıkmadık. Ancak virüs salgınından ötürü yeniden bir bütçe yapmaya çalışıyoruz."
"Oyuncularımızdan fedakarlıklar istedik"
"Zor durumlarda her zaman kahramanlar, fedakarlıklar yapanlar olmuştur. Bu sıkıntılı süreci aşmak için oyuncularımızdan fedakarlıklar istedik. Resmi olarak istedik. Selçuk İnan olumlu yaklaştı. Oyuncular şuan da inceliyor. Mevcut kadromuz yeterli ve kaliteli. Bu kadro şampiyonluk için kurulmuş bir kadro. Ligler başladığında, ne olursa olsun şampiyonluk yürüyüşünde olacak bir kadro. Camiamızın beklentisine uygun, şampiyonluğa oynayacak kadroları her zaman kurarız."
"Amatör sporları kapatmayacağız"
"Türk Telekom, çok büyük destek oldu ve stadyum ismindeki hakkını bir yıl uzattı. Bunun 38.5 milyon TL'lik bir katkısı oldu. Onlara teşekkür ediyoruz. Biz hiçbir zaman amatör şubeleri bir kenara atmadık. Abdurrahim Bey'in konuşması kesinlikle yanlış anlaşıldı. Amatörler için planlar, bütçeler hazırlıyoruz. Amatör sporların birçoğunu Türkiye'ye getiren kulüp olarak, kapatmamız düşünülemez. Amatörü bırakın kapatmayı, biz mücadele veriyoruz. Bizim amacımız şubelerin her birini 'kendine yeter' hale getirmek."
"Lig maçları oynanacak"
"FFP sürecinde 2+1 yıl men tehlikesi oldu. Yaklaşık 4 ay, her gün UEFA'ya taşıdık. Bizimle yapılandırma yaptılar, üst üste 2 kez ilk defa oluyordu bu. Tabiri caizse UEFA sallandı. Bunu bozmak isteyenler oldu UEFA içinde. Liglerin seyircisiz de olsa haziran ayında başlayacağı yönünde görüş var. Tahminler var. Bizim isteğimiz de liglerin er meydanında tamamlanması. UEFA da bu görüşte. Bu lig oynanacak. Gerek normal gerek hızlandırılmış bir şekilde maçlar oynanacak."
"Maçlar İstanbul'da oynansın"
"Herkes kendi çıkarına göre konuşmayı seviyor, ben yine objektifim. Bir şehir olacaksa neden İstanbul değil? Rize ise Rize'ye gideriz. Antalya ise Antalya'ya gideriz. Bu olursa, TFF bütün giderleri karşılasın. İstanbul, Türkiye için iklim açısından daha doğru ama bir şehirde oynanmasına karşıyız. Çok ciddi giderler var. Bunu TFF karşılayacak mı? Zaten gelir yok, üstüne gider yapmak hoş değil. El insaf derim. TFF biriktirdiği kaynakları kullansın."
"Transferler hakkında konuşmam"
"Kimin gelip gideceği hakkında bir şey diyemem. Bir futbolcu hakkında hiçbir şey demedim, demem. Bizim kadromuzda olan oyuncular dünyanın en iyisidir. Teklifler gelir, teklifler gider. Bana intikal eden bir şey yok. İntikal etmeyen hiçbir şey hakkında da konuşmam."
"PUBG oynamayı beceremedim"
Bugün Steam kütüphaneme bakarken Portal 2'yi tekrar deneyeyim dedim. Zaman bulamıyorum. PUBG diye bir oyun var, kasıp kavurdu. O ilk çıktığında bir adım atamadım. Adım attım indim beni vurdular, devamlı. Onu oynamak isterdim. Onu oynayanları da tebrik ediyorum. World of Warcraft'ın en üst seviyelerine gelmiş bir oyuncuyum. PUBG'yi beceremedim."
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