Galatasaray Diagne'yi satıp transferleri açıklayacak

Sarı-kırmızılılar bu satışın ardından el sıkıştığı yıldız oyuncuların kulüplerine ödeme yaparak kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor.

Galatasaray'da transfer çalışmalarına hız veren yönetim kurulu transferini imza aşamasına getirdiği isimlerin başında gelen İspanyol ekibi Sevilla'da forma giyen Arjantinli oyuncu Ever Banega ve West Ham United'ın Meksikalı golcüsü Javier Hernandez Chicharito'yu kampa yetiştirmek istiyor.

Dıagne 15 milyon euro

Suudi Arabistan'ın Al Nasr ve Al Shabab kulüpleri, yakından ilgilendikleri Mbaye Diagne için Galatasaray ile bu hafta son kez hafta masaya oturacak. İki kulübün de 10 milyon Euro bonservis bedelini nakit olarak ödeyebileceklerini sarı kırmızılı kulübe iletti.

Galatasaray'ın ise toplamda minimum 15 milyon Euro istediği ve iki takımın yöneticilerine bu durumu ilettiği öğrenildi. Galatasaray'ın bu hafta Diagne için verilecek en iyi teklifi kabul edeceği ve transferini resmileştireceği öğrenildi.

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