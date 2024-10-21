Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Galatasaray Elfsborg maçı hazırlıklarına devam etti

Galatasaray Elfsborg maçı hazırlıklarına devam etti

16:1821/10/2024, Pazartesi
IHA
Sonraki haber
Galatasaray'da hazırlıklar devam ediyor
Galatasaray'da hazırlıklar devam ediyor

UEFA Avrupa Ligi’nde Galatasaray, Elfsborg ile karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızılı takım, bu maçın hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’nde Elfsborg ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.


Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dinamik ısınmayla başladı ve iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. İdman, topa sahip olma çalışmasının ardından orta ve şut çalışmasıyla sona erdi.


Galatasaray, yarın saat 13.00’te yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.


#Galatasaray
#Elfsborg
#Avrupa Ligi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Tövbe duası: Tevbe istiğfar duası Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı