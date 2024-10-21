Galatasaray Elfsborg maçı hazırlıklarına devam etti

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’nde Elfsborg ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dinamik ısınmayla başladı ve iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. İdman, topa sahip olma çalışmasının ardından orta ve şut çalışmasıyla sona erdi.