Galatasaray - Fenerbahçe || Canlı skor - Canlı sonuç

Trendyol Süper Lig 25. hafta karşılaşmasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta oynanacak derbi mücadelesi saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Sloven hakem Slavko Vincic düdük çalacak.





Ligde 20 galibiyet, 3 beraberlikle yoluna namağlup devam eden Galatasaray 63 puanla zirvede yer alıyor. Sarı-lacivertli ekip ise 18 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgiyle 57 puanla ikinci sırada bulunuyor.

Ezeli rekabette 402'nci randevu

Fenerbahçe geride kalan 401 maçtan 149'unu kazandı, sarı-kırmızılı ekip ise 129 kez galip geldi. 123 maçta kazanan çıkmadı. Sarı-lacivertlilerin attığı 542 gole, Galatasaray 500 golle karşılık verdi.





Derbiye yoğun önlem

RAMS Park'ta oynanacak derbi karşılaşması için yoğun güvenlik önlemleri alındı. Galatasaray - Fenerbahçe maçı için toplam 32 bin polis ve güvenlik elemanı görevlendirildi.





İki takımda eksikler bulunuyor

Galatasaray'da Jakobs, Morata ve Icardi, Fenerbahçe'de ise İsmail Yüksek, Diego Carlos, Becao ve Oosterwolde sakatlıklarını nedeniyle derbide forma giyemeyecek.





GALATASARAY - FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Frankowski, Davinson, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Torreira, Lemina, Sallai, Sara, Barış Alper Yılmaz, Osimhen.

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Skriniar, Amrabat, Yusuf Akçiçek, Oğuz Aydın, Fred, Szymanski, Kostic, Tadic, En-Nesyri, Dzeko.





GALATASARAY - FENERBAHÇE CANLI SKOR





TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU















