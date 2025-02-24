Galatasaray - Fenerbahçe || Canlı skor - Canlı sonuç

Süper Lig 25. hafta derbi karşılaşmasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Saat 20.00'de başlayacak olan müsabaka BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Galatasaray-Fenerbahçe maçının canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Trendyol Süper Lig 25. hafta karşılaşmasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta oynanacak derbi mücadelesi saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Sloven hakem Slavko Vincic düdük çalacak.
Ligde 20 galibiyet, 3 beraberlikle yoluna namağlup devam eden Galatasaray 63 puanla zirvede yer alıyor. Sarı-lacivertli ekip ise 18 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgiyle 57 puanla ikinci sırada bulunuyor.
Fenerbahçe geride kalan 401 maçtan 149'unu kazandı, sarı-kırmızılı ekip ise 129 kez galip geldi. 123 maçta kazanan çıkmadı. Sarı-lacivertlilerin attığı 542 gole, Galatasaray 500 golle karşılık verdi.
RAMS Park'ta oynanacak derbi karşılaşması için yoğun güvenlik önlemleri alındı. Galatasaray - Fenerbahçe maçı için toplam 32 bin polis ve güvenlik elemanı görevlendirildi.
Galatasaray'da Jakobs, Morata ve Icardi, Fenerbahçe'de ise İsmail Yüksek, Diego Carlos, Becao ve Oosterwolde sakatlıklarını nedeniyle derbide forma giyemeyecek.