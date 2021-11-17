Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? GS FB maçı hangi kanalda şifresiz mi?

Süper Lig'in 13 haftasında Galatasaray kendi evinde Fenerbahçe’yi konuk edeceği mücadele için heyecan sürüyor. Galatasaray Fenerbahçe maçının detayları merak ediliyor.

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray Fenerbahçe maçı, 21 Kasım Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

GALATASARAY FENERBAHÇE DERBİSİ HANGİ KANALDA, ŞİFRELİ Mİ?

Galatasaray Fenerbahçe karşılaşması beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

İKİ TAKIMDA DERBİ HAZIRLIĞI SÜRÜYOR

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 21 Kasım Pazar günü Fenerbahçe ile oynayacağı derbi karşılaşmasının hazırlıklarına devam etti.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda sarı-kırmızılı oyuncular ilk bölümde gruplar halinde dar alanda pas ve top kapma çalışması gerçekleştirdi.

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Antrenmanın devam eden bölümünde sınırlı alanda iki grup halinde pas oyunları üzerinde duran oyuncular, ana bölümde taktik çalışması yaptı.

Romanya Milli Takımı kampında sakatlanan Olimpiu Moruțan, antrenmanda kontrolü bir şekilde takımla birlikte çalıştı.

Bursaspor ile oynanan hazırlık maçında yüzüne darbe alan İsmail Çipe, antrenmana kendisi için hazırlanan özel bir maskeyle katıldı.

A Milli Futbol Takımı'nın Karadağ ile oynadığı maça ilk 11’de başlayan Kerem Aktürkoğlu ve Halil Dervişoğlu günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı. Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu ve Barış Alper Yılmaz ise takımla birlikte çalışmalarda yer aldı.

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Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Christian Luyindama, Sofiane Feghouli, Mostafa Mohamed, Bartuğ Elmaz ve Kaan Arslan antrenmanda yer almadı.

Galatasaray, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

GALATASARAY-FENERBAHÇE MAÇI SEYİRCİLİ Mİ OYNANACAK?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı üzere 9 Kasım 2021'den sonra oynanacak tüm maçlar tam seyirci kapasitesiyle oynanabilecek.

GS FB DERBİSİ MAÇ BİLETİ FİYATLARI NE KADAR?

Derbide en pahalı bilet 1250 TL, en ucuz bilet ise 125 TL olarak satışa sunuldu.

SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU