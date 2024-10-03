Türk futbolunun üç büyük güzide kulübü aynı gün Avrupa arenasında boy gösterecek. UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş yeni formatıyla oynanan organizasyondaki ikinci karşılaşmalarına bugün çıkacak.
Günün ilk maçında Galatasaray, Letonya temsilcisi RFS'ye konuk olacak. Letonya'nın başkenti Riga'daki Daugava Stadı'nda yapılacak maç saat 19.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak. Maçı Slovak hakem Filip Glova yönetecek.
Galatasaray'da sakatlığı bulunan Victor Osimhen, cezalı Fernando Muslera ve UEFA'ya ismi verilmeyen yeni transfer Roland Sallai, RFS'ye karşı forma giyemeyecek.
Günay, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Barış Alper, Yunus, Mertens, Icardi
Fenerbahçe de UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Saat 22.00'de Twente'ye konuk olacak. Enschede şehrindeki De Grolsch Veste Stadı'nda oynanacak mücadele TRT Spor'dan yayınlanacak.
Fenerbahçe, Twente karşısında 2 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde Union Saint-Gilloise karşısında kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Bright Osayi-Samuel ile sakatlığı bulunan Çağlar Söyüncü müsabakada forma giyemeyecek.
Livakovic, Müldür, Becao, Djiku, Oosterwolde, Amrabat, Fred, Szymanski, İrfan Can, Maximin, En Nesyri
Beşiktaş da UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'u konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 22.00'de başlayacak. TRT 1'den canlı yayınlanacak müsabakayı İskoç hakem John Beaton yönetecek.
Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Libyalı futbolcu Moatasem Al Musrati, karşılaşmada forma giyemeyecek.
Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Ndour, Gedson, Rashica, Joao Mario, Rafa Silva, Immobile