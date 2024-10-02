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MAÇ SONUCU | RAMS Başakşehir - Rapid Wien: 1-2

MAÇ SONUCU | RAMS Başakşehir - Rapid Wien: 1-2

19:352/10/2024, Çarşamba
G: 2/10/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Başakşehir-Rapid
Başakşehir-Rapid

Konferans Ligi 1. hafta karşılaşmasında temsilcimiz Başakşehir sahasında Rapid Wien ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Rapid Wien 2-1 kazandı. Temsilcimiz Başakşehir, Konferans Ligi'ndeki ilk maçında sahadan puansız ayrıldı.

UEFA Konferans Ligi'ndeki tek temsilcimiz Başakehir ilk maçında kendi sahasında Avusturya'nın Rapid Wien takımına 2-1 mağlup oldu.

5. dakikada Başakşehir atağında Crespo'nun pasında Serdar Gürler'in sol çaprazdan şutunda, üst direğe çarpan top auta gitti. 43. dakikada konuk ekip öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Schaub'ın ceza sahasına girer girmez ayak içiyle çok sert vuruşunda, top ters köşeden ağlarla buluştu: 0-1.

45+2'de Başakşehir eşitliği yakaladı. Serdar Gürler'in sağdan ortasında altıpas önüne gelen topa Piatek kafayla skoru 1-1'e getirdi.

Radip Wien ikinci yarıya hızlı başlarken, 46. dakikada ceza sahası içinde bomboş durumda kalan Schaub skoru 2-1'e getirdi. 72'de savunma arkasına sarkan Beljo'nun vuruşunda top ağlara gitti. VAR incelemesi sonrasında ise gol iptal edildi.


RAMS BAŞAKŞEHİR - RAPİD WİEN CANLI İZLE

RAMS Başakşehir - Rapid Wien maçını canlı izlemek için


RAMS BAŞAKŞEHİR - RAPİD WİEN CANLI SKOR


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#RAMS Başakşehir
#Rapid Wien
#Konferans Ligi

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