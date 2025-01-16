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Galatasaray Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamladı

15:4616/01/2025, Perşembe
AA
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Galatasaray, ligde 19 hafta sonunda topladığı 50 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.
Galatasaray, ligde 19 hafta sonunda topladığı 50 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

Süper Lig lideri Galatasaray, 20. haftanın açılışında karşı karşıya geleceği Hatayspor maçı hazırlıklarını yaptığı idmanla tamamladı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın Atakaş Hatayspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.


Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen idman, topla ısınmayla başladı. İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.


Galatasaray'ın Atakaş Hatayspor'a konuk olacağı maç, yarın saat 20.00'de başlayacak.





#Atakaş Hatayspor
#Galatasaray
#Trendyol Süper Lig

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