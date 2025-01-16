Galatasaray Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın Atakaş Hatayspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen idman, topla ısınmayla başladı. İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.