Galatasaray için sezonun kırılma anı: Okan Buruk ekibine sahip çıktı

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk son Fenerbahçe derbisinde aldığı galibiyetle adından söz ettirmeye devam ediyor.

Sezon başında teknik ekibiyle ilgili eleştiriler yapılırken yardımcısı İrfan Saraloğlu için de 'Fenerbahçeli' yorumları yapılan deneyimli teknik adam, o dönemde ekibinin arkasında durdu ve sezon devam ederken de antrenör ekibini büyütmeye devam etti.

Sezon içerisinde duran top uzmanı ve yeni analistleri takıma dahil eden Buruk, Moritz Volz'un ekibe katılımı sonrasında rakip takımların çözülmesi konusunda önemli yol kat etti.

Galatasaray, Süper Lig'de 18 hafta sonunda 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Sarı kırmızılılar, ligde 32 gol atarken kalesinde 13 gol gördü.

Okan Buruk'un yardımcısı İrfan Saraloğlu kimdir?

İrfan Saraloğlu, 16 Eylül 1962 yılında Ardeşen de dünyaya geldi. Saraloğlu eski futbolcudur ve şu anda yardımcı antrenörlük yapmaktadır. Saraloğlu, uzun yıllardır Okan Buruk'un ekibinde yer alıyor. Çaykur Rizespor, Sivasspor, Maltepespor, Erdemir Ereğlispor, Düzcespor, Siirtspor ve Keşanspor'da oynadı.



