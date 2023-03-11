Zaniolo'nun attığı golden sonra yaşadığı sevinç
Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray kendi evinde Kasımpaşa'yı konuk etti. Ev sahibi ekip maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Galatasaray'ın golünü 57.dakikada yeni transfer Zaniolo attı. Yıldız isim oyuna ikinci yarının başında Yunus Akgün'ün yerine girdi. Sarı-kırmızılı ekip aldığı galibiyetle galibiyet serisini 14 maça çıkarmış oldu.
Alınan bu sonuçla birlikte Galatasaray puanını 60'a çıkartırken, Kasımpaşa 25 puanda kaldı. Galatasaray önümüzdeki hafta Konyaspor'a konuk olurken, Kasımpaşa evinde Ümraniyespor'u ağırlayacak.
Galatasaray-Kasımpaşa maç özeti
33. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazda Sacha Boey’in çevirdiği topu Kerem, bekletmeden topuk pası verdi. Savunmanın uzaklaştırdığı meşin yuvarlağı önünde bulan Torreira’nın ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta kaleci Günay topu kornere çeldi.
40. dakikada sağ kanattan Hajradinovic’in kullandığı serbest vuruşta savunmadan seken topu takip eden Hajradinovic’in ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta top kaleci Muslera’da kaldı.
41. dakikada Kerem’in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Icardi’nin kafa vuruşunu kaleci Günay kornere çeldi.
45+1. dakikada Kerem’in sol kanattan savunma arkasına gönderdiği pasta sırtı dönük topu kontrol eden Icardi, altıpas üzerinden yaptığı vuruşta top üstten dışarı gitti.