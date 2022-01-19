Spor Galatasaray transfer sihirbazını İstanbula çağırdı Bugün geliyor
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Galatasaray transfer sihirbazını İstanbul'a çağırdı: Bugün geliyor

Teknik direktör Fatih Terim ile yollarını ayıran ve takımın başına Domenec Torrent'i getiren Galatasaray, dünyaca ünlü isim Luis Campos'u İstanbul'a çağırdı. Futbol şubesinde yapılanmaya giden sarı-kırmızılılar, Campos ile anlaşma sağladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Galatasaray Luis Camposu İstanbula çağırdı: Bugün geliyor
Galatasaray Başkanı Burak Elmas

Keşfettiği ve ucuza aldığı futbolcuları parlatıp, milyonlarca euroya satan Portekizli futbol adamı Luis Campos, Galatasaray'a geliyor.

Futbol şubesinde yapılanmaya giden sarı-kırmızılı takım, futbolun başına da Luis Campos'u getiriyor. Dünyada ses getirmeyi planlayan Galatasaray, Portekizli futbol adamıyla anlaşmaya sağladı.

  • İstanbul'a geliyor
  • İstanbul'a davet edilen Luis Campos, bugün saat 17.00'de İstanbul'da olacak ve yarın Galatasaray-Kasımpaşa maçını statta izleyecek. Cuma günü yöneticilerle detaylı bir görüşme yapacak olan Portekizli futbol adamı, alınacak ve satılacak futbolculardan sorumlu olacak.

Galatasaray dünyaca ünlü futbol adamı Luis Campos'u getiriyor
SPOR
Galatasaray dünyaca ünlü futbol adamı Luis Campos'u getiriyor

Torrent'in hedefi çifte galibiyet
SPOR
Torrent'in hedefi çifte galibiyet

Luis Campos
Luis Campos
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