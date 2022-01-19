Galatasaray transfer sihirbazını İstanbul'a çağırdı: Bugün geliyor

Keşfettiği ve ucuza aldığı futbolcuları parlatıp, milyonlarca euroya satan Portekizli futbol adamı Luis Campos, Galatasaray'a geliyor.
Futbol şubesinde yapılanmaya giden sarı-kırmızılı takım, futbolun başına da Luis Campos'u getiriyor. Dünyada ses getirmeyi planlayan Galatasaray, Portekizli futbol adamıyla anlaşmaya sağladı.
- İstanbul'a geliyor
- İstanbul'a davet edilen Luis Campos, bugün saat 17.00'de İstanbul'da olacak ve yarın Galatasaray-Kasımpaşa maçını statta izleyecek. Cuma günü yöneticilerle detaylı bir görüşme yapacak olan Portekizli futbol adamı, alınacak ve satılacak futbolculardan sorumlu olacak.