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Torrent'in hedefi çifte galibiyet

Süper Lig’de istediği sonuçları alamayan Galatasaray, 4 gün içerisinde 2 önemli maça çıkacak. Sarı-kırmızılı takımın yeni teknik direktörü Domenec Torrent, bu maçlardan 6 puan çıkartmayı planlıyor. İspanyol çalıştırıcı, alınacak galibiyetlerle kötü gidişata ‘dur’ demek istiyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Torrentin hedefi çifte galibiyet
Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent

Galatasaray, kabus gibi bir sezon yaşıyor. Sarı-kırmızılı takım, son 10 maçta 9 kez puan kaybetti. Hatayspor’a deplasmanda 4-2 yenilen Aslan, adım adım düşme potasına ilerliyor. 21. haftalar baz alındığında kulüp tarihinin en düşük puanını toplayan Galatasaray’da Domenec Torrent kötü gidişata ‘dur’ demek istiyor.

Sarı-kırmızılı takım, 4 gün içerisinde 2 önemli maça çıkacak. Aslan, ilk olarak yarın evinde Kasımpaşa’yı konuk edecek. Galatasaray, pazar günü ise Nef Stadyumu’nda lider Trabzonspor ile karşılaşacak. Bu 2 karşılaşmada 2 galibiyet çıkarmayı planlayan Torrent, alınacak 6 puanın takımı motive edeceğini düşünüyor.

  • Florya'ya kapandı
  • Domenec Torrent ve yardımcı antrenörlerin Kasımpaşa ve Trabzonspor karşılaşmalarından önce Florya Metin Oktay Tesisleri’nde kampa girdikleri öğrenildi. İspanyol teknik adam ve ekibi, rakiplerinin son maçlarını izleyerek galibiyet planları yapıyor. 21 maçta topladığı 21 puanla düşme potasında yer alan Kasımpaşa son haftalarda çok formda. Lacivert beyazlı ekip, ligdeki son 3 maçından da galibiyetle ayrıldı. Açık ara farkla şampiyonluğa ilerleyen lider Trabzonspor ise bu sezon ligde sadece 1 kez yenildi. Bordo mavili ekip, 21 maçta 15 galibiyet alırken, 5 kez berabere kalarak zirveye kuruldu.

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