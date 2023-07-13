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Spor

Galatasaray Mauro Icardi transferi için geri sayıma geçti

Galatasaray, Mauro İcardi'nin transferi için PSG ile anlaştı. Sarı-kırmızılılar, Arjantinli oyuncunun transferini kısa süre içerisinde açıklamayı hedefliyor.

12:25 . 13/07/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Mauro İcardi

Mauro İcardi

Galatasaray, Angelino transferinin ardından Mauro Icardi'yi de açıklamaya hazırlanıyor. Arjantinli forvet ve kulübüyle büyük ölçüde anlaşan sarı kırmızılılar transfer için geri sayıma geçti.

Ünlü gazeteci Fabrizio Romano, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ''Mauro Icardi, yakında Galatasaray'ın yeni oyuncusu olarak açıklanacak. Belgeler hazır, duyuru yakın'' ifadelerini kullandı.

Mauro Icardi, geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 22 gol,7 asistlik performans sergilemiş ve Süper Lig'de kazanılan şampiyonluğun en büyük mimarı olmuştu.



#Galatasaray
#Mauro Icardi
#Transfer
3 saat önce
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