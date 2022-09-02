Galatasaray'da ayrılık

Ekonomi

6 bin km için ‘beyin’ yakan hileler

Galericilerin fahiş fiyatlarla sıfır araç satmasının önüne geçmek için getirilen ve 15 Eylül’de yürürlüğe girecek ‘6 ay ya da 6 bin kilometre’ şartı akıl almaz hilelerle delinmeye başladı. Araçların beyinlerine müdahale eden galericiler, sıfır olan kilometreyi 6 binin üzerine çıkarıyor. Stokları eritemeyen fırsatçıların diğer metodu da, devir oyunu. Bazı stokçular araçlarını anne, baba veya akrabalarının üzerine devrediyor.