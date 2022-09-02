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Galatasaray'da ayrılık

Galatasaray, Omar Elabdellaoui’nin sözleşmesi'ni tek taraflı olarak feshettiğini açıkladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray Omar Elabdellaouinin sözleşmesini feshetti: Ödenecek bedel açıklanmadı
Omar Elabdellaoui

Galatasaray, Omar Elabdellaoui’nin sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiğini açıkladı. Kulüpten KAP'a yapılan bildirimde, "Profesyonel futbolcu Omar Elabdellaoui’nin sözleşmesi tek taraflı feshedilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Omar, Galatasaray formasıyla 20 resmi müsabakada görev aldı ve 1 asistlik performans sergiledi. Tecrübeli futbolcunun, 31 Aralık 2020'yi 1 Ocak 2021'e bağlayan gecedeki yeni yıl kutlaması sırasında talihsiz bir kaza sonucunda yüzünde yanıklar ve gözlerinde hasar olmuş ancak uzun tedavi sonrası mucizevi bir şekilde sağlığına kavuşmuş ve sahalara geri dönmüştü.

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