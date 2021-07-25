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Galatasaray PSV'ye elenince ne olacak: Şampiyonlar Ligi şansı bitiyor mu?

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi ikinci ön elem turunda Hollanda'nın PSV takımıyla ikinci kez karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızılılar ilk maçta rakibine 5-1 mağlup olmuş ve rövanş öncesinde büyük bir hayal kırıklığı yaşatmıştı. Türk Telekom Stadyumu'ndaki zemin çalışması sebebiyle Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmaya stadyum kapasitesinin yüzde 50'si oranında seyirci alınacak. Galatasaray-PSV maçını yaklaşık 10 bin kişinin izlemesi bekleniyor. Galatasaray, PSV karşısında turu elde edecek sonuca ulaşamazsa yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Sarı kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam ederse İskoçya'nın St. Johnstone takımıyla ön eleme maçına çıkacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray PSVye elenince ne olacak: Şampiyonlar Ligi şansı bitiyor mu?
Galatasaray-PSV maçı 28 Temmuz Çarşamba günü saat 21.00'de başlayacak.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu rövanş maçında PSV ile karşı karşıya gelecek. 28 Temmuz Çarşamba günü oynanacak maçın yeri ise Başakşehir Fatih Terim Stadyumu olacak.

Galatasaray PSV'ye elenirse ne olacak?

Hollanda deplasmanındaki ilk maçta rakibine 5-1 yenilen Galatasaray, rövanş öncesinde umutsuz. Sarı kırmızılılar, turu elde edecek sonuca ulaşamaz ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacağı rakibi ise İskoçya'nın St. Johnstone takımı olacak. Sarı kırmızılılar bu turu geçmesi halinde UEFA Avrupa Ligi play-off maçına çıkacak.

Galatasaray PSV karşısında nasıl tur atlar?

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi ön elemesinde tur atlayabilmesi için PSV'yi 5 farkla mağlup etmesi gerekiyor. Sarı kırmızılılar mücadeleyi 4 farkla tamamlarsa maç uzatmalara gidecek ve skorun bozulmaması halinde turu atlayan takımı penaltı atışları belirleyecek.

PSV ile Galatasaray arasında oynanan ilk maçın özet görüntülerini izlemek için;

Galatasaray-PSV maçı şifreli mi, değil mi?

  • Galatasaray-PSV maçı 28 Temmuz Çarşamba günü saat 21.00'de D-Smart'tan şifreli olarak yayınlanacak. Galatasaray'ın PSV ile oynadığı ilk maç TV8'den yayınlanmış ve şifresiz olarak futbol seyircisiyle buluşmuştu.
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