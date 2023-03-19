Galatasaray Riva Projesi'nden ne kadar para kazandı?

Toplantıda ilk konuşmayı yapan Yılmaz İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Yılmaz, "Yaklaşık 4 sene önce biz bu projeye başladık. Galatasaray’ımızın arazisi yaklaşık bin 150 dönümlük kurulu bir proje. İlk etapta 500 villamız vardı. 1 sene içerisinde tesislerimiz devam edecek. Bir aksilik olmazsa önümüzdeki 2-3 sene içerisinde tamamen bitmiş olacak. Proje kapsamında 70 dönümlük arazimiz var; onun etrafında konumlandırdığımız bir ticari alan söz konusu. Kafeler, günlük ihtiyaçları karşılayabilecek bütün aktiviteler olmuş olacak. Devlet ve özel okulumuz mevcut projenin kapsamında yer alıyor" ifadelerini kullandı.

Toplantıda devam eden projelerle ilgili bilgiler de veren Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılıların destek vermesi konusunda çağrıda bulundu. Özbek, "Galatasaray Spor Kulübü, 1905’ten beri faaliyetine devam ediyor. Maalesef Türkiye’deki spor kulüpleri, esas faaliyetleri olan sportif aktivitelerden para kazanma durumunda değil. Dolayısıyla misyonumuzun gereği olarak, gerek futbol gerekse 17’ye yakın amatör şubemiz var. Bunlar Galatasaray’ın misyonu içerisinde sürdürülebilir bir yapıya kavuşması gereği olan dallar. 2014’te göreve geldiğimiz zaman, sürdürülebilir bir sportif faaliyet mümkün değil. Bir yere gelince tıkanabileceğimizi anlattım. Biz ilk önce Mecidiyeköy’de 2 bin 100 metrekarelik arsamız üzerinde bir otel projesi geliştirdik. Sonraki dönemde başkan seçilemediğimiz için, proje kaldı. 2015’te başkan olduktan sonra aynı görüşü yönetim kurulundaki arkadaşlarla paylaşmak suretiyle genel kurula geldik. Bu görüşümü anlattım. O gün Riva ve Florya arazisi için proje yapma yetkisini genel kuruldan aldık. Riva Projesi ihaleye çıktı, Emlak Konut’la yaptık. Riva arazisi, başladığı günden bugüne kadar Galatasaray Spor Kulübü’ne 170 milyon Dolar 90 milyon TL fayda sağlamıştır" şeklinde konuştu.