Dursun Özbek'ten Jesus açıklaması: Muhatabım değil

"Bu sorunun muhatabı ben miyim? Öyle bir beyanda bulundu. Yetkili kurullarımız var. Türkiye Futbol Federasyonu var. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulları var. Herkes her şeyi söyleyebilir. Doğrudur, yanlıştır, bunu tartışmak yerine kullandığı ifadelerdeki ağırlık, Türk futboluyla ilgili. Onun yorumunu biz yapacak değiliz. Benim muhatabım değil. Burada Türk futbolunun kurulları var. Onlar baksınlar, incelesinler, ne gerekiyorsa onların yapması lazım. Kurullar, bunu dikkate alacaktır diye düşünüyorum. Jesus’un söylediğinin muhatabı ben değilim. Bunun muhatabı Türkiye Futbol Federasyonu’dur. Onların dikkat etmesi gerekiyor."