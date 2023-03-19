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Spor

Dursun Özbek'ten Jesus açıklaması: Muhatabım değil

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un, "Türkiye’de maçlar sahada değil, masa başında kazanılıyor" açıklamasına cevap verdi.

14:39 . 19/03/2023 Pazar
Yeni Şafak
Jorge Jesus ve Dursun Özbek

Jorge Jesus ve Dursun Özbek

Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Jorge Jesus, "Bana göre ilk 4 takımın play-off oynaması gerekiyordu. Maçlar sahada kazanılmalı, masa başında değil" demişti.


Portekizli çalıştırıcının polemiğe neden olan bu açıklamasıyla ilgili Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e soru yöneltildi. Özbek, Jesus'un sözlerinin muhatabının Türkiye Futbol Federasyonu olduğunu söyledi.


Dursun Özbek'in Jesus'la ilgili soruya verdiği cevap şöyle:

"Bu sorunun muhatabı ben miyim? Öyle bir beyanda bulundu. Yetkili kurullarımız var. Türkiye Futbol Federasyonu var. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulları var. Herkes her şeyi söyleyebilir. Doğrudur, yanlıştır, bunu tartışmak yerine kullandığı ifadelerdeki ağırlık, Türk futboluyla ilgili. Onun yorumunu biz yapacak değiliz. Benim muhatabım değil. Burada Türk futbolunun kurulları var. Onlar baksınlar, incelesinler, ne gerekiyorsa onların yapması lazım. Kurullar, bunu dikkate alacaktır diye düşünüyorum. Jesus’un söylediğinin muhatabı ben değilim. Bunun muhatabı Türkiye Futbol Federasyonu’dur. Onların dikkat etmesi gerekiyor."






#Galatasaray
#Dursun Özbek
#Jorge Jesus
25 dakika önce
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