Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne giderse 4. torbada olacak

Galatasaray, 2016-17 sezonunda UEFA'dan aldığı ceza ve 2017-18 sezonunda UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda Östersunds'a elenmesi nedeniyle son iki sezonda puan toplamayı başaramadı.

UEFA'da takımların puanları hesaplanırken son 5 sezona bakıldığı için Galatasaray'ın toplamda 29 bin 500 puanı bulunuyor. Şampiyonlar Ligi'nde geçtiğimiz sezon 3. torbaya son sıradan katılan takımın 42 bin puanı bulunuyordu. Beşiktaş, 45 bin puanla üçüncü torbada yer almayı başarmıştı.

Ortalama rakamlar göz önüne alınırsa Galatasaray, yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanırsa büyük bir ihtimalle kura çekimine dördüncü torbadan katılacak. Bu durumda, ligdeki son maçında deplasmanda Göztepe'yi yenmesi veya berabere kalması halinde şampiyonluğunu ilan edecek olan Galatasaray'ı zorlu rakipler bekliyor olacak.

4 büyük ligden 4 takım

UEFA’nın, 4 büyük lig olan İngiltere, İtalya, İspanya ve Almanya’da sezonu ilk 4 içerisinde bitiren takımları direkt gruplarda oynatacağı için Aslan’ı, bu kez daha zorlu bir turnuva bekleyecek. Birinci torbada Şampiyonlar Ligi (Real Madrid ya da Liverpool) ve Avrupa Ligi (Marsilya ya da Atletico Madrid) şampiyonlarının yanı sıra Barcelona, Bayern Münih, Manchester City, Juventus, ikinci torbada Borussia Dortmund, Manchester United, Napoli, 3. torbada ise Tottenham, Cengiz Ünder’li Roma, Lazio ve Monaco gibi güçlü takımlar, temsilcimizle aynı grupta yer alabilir.

1. torba

Barcelona, B.Münih, M.City, Juventus, PSG, L.Moskova

2. torba

B.Dortmund, Porto, M.United, S.Donetsk, Napoli, Basel

3. torba

Tottenham, Roma, Lazio, Monaco, Schalke 04, Salzburg, CSKA Moskova

4. torba

Galatasaray (Şampiyon olursa), PSV, Valencia, Celtic, C.Brugge, Hoffenheim, L.Razgrad (Elemelerden gelecek)

Not: Real Madrid ve Liverpool'un torbaları Şampiyonlar Ligi'ni kazanmalarına bağlı. Kazanan birinci torbada olacak. Aynı durum Marsilya ve Atletico Madrid için de geçerli.

Devler Ligi’nde grup kura çekimi 30 Ağustos’ta çekilecek. Grup maçları 18-19 Eylül’de, son maçlar 11-12 Aralık 2018’de sona erecek. Yeni formatta artık maçlar TSİ 21.45’te değil, 19.55 ve 22.00 saatlerinde başlayacak. Kupanın final maçı ise 1 Haziran 2019’da Madrid’deki Wanda Metropolitano’da oynanacak.



