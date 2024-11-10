Galatasaray - Samsunspor | CANLI ANLATIM

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında sahasında lig ikincisi Samsunspor'u konuk ediyor. Bu karşılaşmayla birlikte iki takım ligde 63. kez rakip oluyor. Ligde geride kalan haftalarda sarı-kırmızılılar 9 galibiyet, 1 beraberlikle alarak 28 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Kırmızı-beyazlılar ise 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda topladığı 25 puanla ikinci sırada yer alıyor.





Galatasaray - Samsunspor maçı 11'leri





Galatasaray: Muslera, Barış, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Mertens, Sallai, Yunus, Osimhen.

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Drongelen, Bola, Bennasser, Ntcham, Emre, Holse, Dimata, Mouandilmadji.





MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR





3. dakikada Lucas Torreira'nın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortayı Victor Osimhen kafa vuruşuyla ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. Osimhen gol sonrası, tribünlere Icardi'nin formasını göstererek takım arkadaşına jest yaptı. Icardi de Nijeryalı yıldızın bu jestine alkışla karşılık verdi. Öte yandan golde, Arjantinli futbolcunun şarkısı olan 'Aşkın Olayım' çalındı ve Mauro Icardi'nin ismi anons edildi.









19. dakikada ceza sahasından Victor Osimhen'in çektiği sert şutu, Samsunspor kalecisi Okan Kocuk güçlükle kornere çeldi.





22. dakikada Davinson Sanchez ceza sahası dışında topu rakibi Mouandilmadji'ye kaptırdı. Ancak Kolombiyalı stoper yaptığı hatayı telafi ederek topa hızlı bir müdahalede bulundu.





30. dakikada Youssef Ait Bennasser, Osimhen'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü ve gelecek maç cezalı duruma düştü.





34. dakikada Samsunspor ceza sahası yayında Rick van Drongelen'le ikili mücadeleye giren Osimhen, yaptığı hareket sonrası sarı kartla cezalandırıldı.





İlk yarı Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.





MAÇ ÖNCESİ DİKKAT ÇEKEN NOTLAR





Icardi RAMS Park'ta





UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Tottenham maçında çapraz bağı ve menisküsünden ciddi bir sakatlık geçiren Mauro Icardi, Samsunspor maçı öncesi RAMS Park çimlerinde taraftarlara üçlü çektirdi.





Aslan'da iki eksik





Galatasaray'da, Samsunspor maçında Kaan Ayhan sarı kart cezasından dolayı oynayamıyor. Sarı-kırmızılılarda Tottenham maçında sakatlanan ve sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edilen Arjantinli futbolcu Mauro Icardi uzun bir süre sahalarda yer alamayacak. Senegalli sol bek Ismail Jakobs ise ilk 11'de sahaya çıktı.









Son 6 maçı kazandı





Galatasaray, kırmızı-beyazlı takımla yaptığı son 6 maçı kazandı. Rakibi karşısında son yenilgisini 2004-2005 sezonunun ikinci yarısında yaşayan sarı-kırmızılı takım, Samsun temsilcisiyle sonrasında 6 lig maçı yaptı. Söz konusu maçların tamamını 3 puanla kapatan Galatasaray, 18 gol atarken kalesinde 8 gol gördü.









Maça özel forma





Galatasaray mücadeleye, 10 Kasım'a özel formayla çıkacağını duyurdu. Sarı-kırmızılılar formayı resmi sosyal medya hesaplarından paylaştı. Maç öncesi tribünlerde özel bir koreografi de sergilendi.









🇹🇷 Galatasaray tribününün, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'ne özel hazırladığı muhteşem koreografi.pic.twitter.com/786iIhbOXc — SPOR (@yenisafakspor) November 10, 2024





GALATASARAY - SAMSUNSPOR MAÇI CANLI ANLATIM















