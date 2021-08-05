Galatasaray-St. Johnstone maçı hangi kanalda: Şifreli mi, şifresiz mi?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi eleme maçında İskoçya Kupası Şampiyonu St. Johnstone ile karşı karşıya gelecek. Peki Galatasaray'ın Avrupa mücadelesini hangi kanal yayınlayacak? Sarı kırmızılıların St. Johnstone maçı, D-Smart platformuna ait Smart Spor ekranlarından canlı olarak yaylanacak.

Galatasaray-St. Johnstone maçı şifreli mi?

Galatasaray'ın St. Johnstone ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi eleme turu mücadelesinin yayıncısı merak ediliyordu. Futbolseverler, Galatasaray-St. Johnstone maçını Smart Spor'dan şifreli olarak izleyebilecek. Sarı kırmızılıların tur mücadelesini D-Smart'taki futbol üyeliğini aktifleştiren taraftarlar rahatlıkla ulaşılabilecek.

Galatasaray-St- Johnstone maçı hangi stadyumda oynanacak?

Galatasaray ile St. Johnstone ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi maçı Türk Telekom Stadyumu zeminindeki çalışmalar sebebiyle Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak. Sarı kırmızılıların Şampiyonlar Ligi ön elemesinde PSV ile karşılaştığı maçta da Başakşehir Fatih Terim Stadı tercih edilmişti.

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Galatasaray-PSV maçı da Başakşehir'de oynanmıştı.

Galatasaray, St. Johnstone'a elenirse ne olacak?

Galatasaray'ın ciddi şekilde hazırlandığı St. Johnstone maçında sarı kırmızılar tur için mücadele edecek. Galatasaray PSV maçında olduğu gibi bu karşılaşmalarda da isteği sonucu elde edemezse yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda eşleştiği St. Johnstone'ı eleyemezse; UEFA Konferans Ligi ön elemesi play-off turunda "Vojvodina-LASK" eşleşmesinin galibiyle oynayacak.

Konferans Ligi'nde maçlar ne zaman oynanacak?

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off maçları ise 19-26 Ağustos tarihlerinde yapılacak.

Galatasaray'ın St. Johstone maçı muhtemel 11'i;

Muslera, Sacha Boey, Luyindama, Marcao, Van Anholt, Taylan, Aytaç Kara, Berkan Kutlu, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper, Mostafa Mohamed.

🇪🇺 UEFA Avrupa Ligi 🏆



🆚 St. Johnstone



⏱ 21.00



🏟 Başakşehir Fatih Terim Stadyumu



#️⃣ #GSvSJFC #UEL pic.twitter.com/2qzJoz4HMI — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 5, 2021

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi St. Johnstone takımını tanıyalım

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1884 yılında Perth şehrinde kurulan İskoç futbol takımının renkleri mavi-beyaz'dır. Maçlarını 10.696 kişilik Mcdiarmid Park'ta oynuyorlar. Tarihlerindeki en büyük başarıyı, 2020-21 sezonunda yaşamış, hem FA kupasını, hem de lig kupasını kazanarak 'double' yapmışlardır. 2020-21 sezonunda 12 takımlı İskoç Ligi'ni 6. sırada bitirdiler. Transfermarkt'a göre takımın şu anki toplam değeri 8.63 milyon euro.

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