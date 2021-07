Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi kim?

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi ön elemesinde PSV'ye elenmesi halinde UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek. Sarı kırmızılıların UEFA Avrupa Ligi ön elemesindeki rakibi belli oldu. Galatasaray, İskoçya'nın St. Johnstone takımıyla eşleşecek.

Galatasaray-St. Johnstone maçı tarafsız sahada mı oynanacak?

Galatasaray'ın, PSV'ye elenmesi durumunda Avrupa Ligi'nde karşılaşacağı St. Johnstone, İskoçya Hükümeti'nden bu eşleşmenin iç saha maçını evinde, dış saha karşılaşmasını da Türkiye'de oynamak için izin aldı. Türkiye, Britanya'nın koronavirüs sebebiyle seyahat kısıtlamalarında kırmızı listede bulunuyor. Britanya'ya giren ya da çıkan herkesin 10 gün karantinada kalma zorunluluğu var. Galatasaray, St. Johnstone ile rakip olursa deplasman taraftarı her iki maçta da olmayacak. Her iki kulüp için de maksimum 48 saat ülkede konaklama ve her bir seyahat için koronavirüs testi istenecek.

Galatasaray geçen sezon Rangers'a elenmişti

Galatasaray, geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi play-off maçında İskoç devi Rangers ile karşılaşmıştı. Sarı kırmızılılar tek maç üzerinden yapılan tur mücadelesinde rakibine deplasmanda 2-1 mağlup olmuş ve Avrupa'ya veda etmişti.

Galatasaray'ın rakibi St. Johnstone takımını tanıyalım