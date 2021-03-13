Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: Belhanda konusu kapandı

Süper Lig'in 30. haftasında Kayserispor ile Galatasaray arasında oynanacak olan mücadele öncesinde, sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Fatih Terim, yayıncı kuruluşa gündeme yönelik açıklamalarda bulundu.

"Halil'in bonservisini almak istiyoruz"

Şu anda takımdaki herkesin mutlu olduğunu ve sezon sonunda Halil Dervişoğlu'nun bonservisini almak istediğini ifade eden Terim, "Kadroya alamadığım isimler de mutlu. Halil sezon sonuna kadar bizimle ama bonservisini alabilirsek, yönetime böyle bir teklifte bulunacağım, bizim için iyi olacak. Oğulcan ile 4 yıllık sözleşmemiz var. Onunla da güzel düşüncelerim var" ifadelerini kullandı.

Belhanda'nın takımdan ayrılışı

Belhanda'nın sözleşmesinin feshedilmesi hakkında da konuşan Fatih Terim, "İnsanların neler beklediğini görüyorum. Nagatomo, Gomis, Drogba’yı nasıl gönderdiysek Belhanda’yı da 4 sene Galatasaray’a hizmet etmiş oyuncumuz olduğu için sahanın kenarında, Galatasaray kültürüne yakışır şekilde yolcu ettik. Bizim için orada tamamlandı. Belhanda konusunun bize zarar vermesine müsaade etmem. Galatasaray büyük camiadır. Bugün temsilcilerimiz dünyanın her tarafında. Kewell, Avustralya için önemlidir ama Galatasaray için de öyle. Melo, Drogba, Sneijder hepsi öyle. İyi ayrılmak, teşekkür etmek Galatasaray’ın kültürü olmalıdır. Tek önemli olan Galatasaray’dır. Biz 2 sene üst üste şampiyon olduk. Sonrasında beni gönderdiler. 1, 2 gün sonra da 19:05’te noter kağıdını yolladılar. Ben Galatasaray’a küsmedim. Belhanda konusunun kaos, kriz yaratmasına izin vermeyiz. O konu orada kapandı" dedi.

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"Herkes görecek"

Enerjisinin hiçbir zaman düşmediğini belirten Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Taraftarlara seslenmek istiyorum; Ben takımım için şöyle bir örnek düşünüyorum. Uçak sallanmaya başladığı an hemen hostese bakarsınız, pilotu görmediniz için. Ben, kabin amiri gibi herkesin suratında ne ifade ettiği bir insanım. Benim enerjim hiçbir zaman bitmez. Takımlarda krizler olur ama yönetilir. Biz büyük bir kulübüz. Hiç kimse merak etmesin, uçağın sallanmasındaki yüzü herkes görecektir" ifadelerini kullandı.

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