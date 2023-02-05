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Spor

ÖZET | Galatasaray-Trabzonspor: 2-1

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray sahasında Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip aldığı galibiyetle serisini 12 maça çıkardı ve kendi rekorunu kırdı. Galatasaray-Trabzonspor maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

21:05 . 5/02/2023 Pazar
Yeni Şafak
Galatasaray gol sevinci

Galatasaray gol sevinci

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray kendi evinde Trabzonspor'u konuk etti. Ev sahibi ekip maçtan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Galatasaray'ın gollerini 18. dakikada Mertens ile 53. dakikada penaltıdan Icardi attı. Konuk ekibin golünü ise 12. saniyede Maxi Gomez attı. Sarı-kırmızılı ekip aldığı galibiyetle serisini 12 maça çıkarmış oldu.

Alınan bu sonuçla birlikte Galatasaray puanını 54'e çıkartırken, Trabzonspor 38 puanda kaldı. Galatasaray önümüzdeki hafta Gaziantep FK'yi konuk olurken, Trabzonspor evinde Ümraniyespor'u ağırlayacak.

Galatasaray-Trabzonspor maç özeti

GOL
  • 13. saniyede Torreira’nın Muslera’ya aktarmak istediği pasta Abulkadir araya girerek ceza yayı önünde topun sahibi oldu. Abdulkadir’in hızlı pasında penaltı noktası yakınlarından topla buluşan Maxi Gomez meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-1

13. dakikada Icardi’nin pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Oliveira’nın yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.

GOL
  • 18. dakikada ceza sahası içi sağ tarafından Kerem’in aktardığı pasla Icardi penaltı noktası yakınlarında buluştu. Icardi’nin pasında ceza sahasına sağ çaprazdan giren Mertens’in sert şutunda meşin yuvarlak direğe çarparak ağlara gitti. 1-1

42. dakikada Mertens’in pasında ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Dubois’in sol taraftan son çizgiye inerek yaptığı vuruş yandan auta gitti.


Galatasaray-Trabzonspor maç özeti izle



#Galatasaray
#Trabzonspor
#Süper lig
40 dakika önce
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ÖZET | Galatasaray-Trabzonspor: 2-1
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