Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray kendi evinde Trabzonspor'u konuk etti. Ev sahibi ekip maçtan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Galatasaray'ın gollerini 18. dakikada Mertens ile 53. dakikada penaltıdan Icardi attı. Konuk ekibin golünü ise 12. saniyede Maxi Gomez attı. Sarı-kırmızılı ekip aldığı galibiyetle serisini 12 maça çıkarmış oldu.