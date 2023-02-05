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Galatasaray gol sevinci
Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray kendi evinde Trabzonspor'u konuk etti. Ev sahibi ekip maçtan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Galatasaray'ın gollerini 18. dakikada Mertens ile 53. dakikada penaltıdan Icardi attı. Konuk ekibin golünü ise 12. saniyede Maxi Gomez attı. Sarı-kırmızılı ekip aldığı galibiyetle serisini 12 maça çıkarmış oldu.
Alınan bu sonuçla birlikte Galatasaray puanını 54'e çıkartırken, Trabzonspor 38 puanda kaldı. Galatasaray önümüzdeki hafta Gaziantep FK'yi konuk olurken, Trabzonspor evinde Ümraniyespor'u ağırlayacak.
13. dakikada Icardi’nin pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Oliveira’nın yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.
42. dakikada Mertens’in pasında ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Dubois’in sol taraftan son çizgiye inerek yaptığı vuruş yandan auta gitti.
Galatasaray-Trabzonspor maç özeti izle