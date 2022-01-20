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Galatasaray tribününde dikkat çeken görüntü: Her şeyi not aldı

Galatasaray'ın Kasımpaşa ile oynadığı Süper Lig karşılaşmasında tribündeki bir isim dikkat çekti. Önündeki taktik tahtası ve notlar bulunan kişinin sarı kırmızılıların teknik ekibine yeni katılan Albert Riera olduğu ortaya çıktı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray tribününde dikkat çeken görüntü: Her şeyi not aldı
Albert Riera, Galatasaray-Kasımpaşa maçını tribünden takip etti.

Galatasaray-Kasımpaşa maçında tribünlerde mücadeleyi izleyen bir isim dikkat çekti. Bunun sebebi maçla ilgili bilgileri sürekli not alması ve teknik heyete iletmesiydi.

Galatasaray tribünündeki bu ismin teknik ekibe yeni katılan Albert Riera olduğu ortaya çıktı. Riera'nın oyuncuların pozisyonlarını ve aksayan noktaları tribünden daha iyi görebilmek adına böyle bir tercih yaptığı belirtildi.

  • Hatırlanacağı üzere Albert Riera kısa bir süre önce Domenec Torrent'in yardımcılarından biri olmuştu. İspanyol teknik adam önceki yıllarda Galatasaray forması giymiş ve şampiyonluklar yaşamıştı.
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