Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında Galatasaray, bugün saat 19.00’da Konyaspor’u ağırlayacak. Halil Umut Meler’in düdük çalacağı karşılaşmada Meler’in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Samet Çiçek yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi Batuhan Kolak olacak.

Mücadelede VAR koltuğunda ise Polonyalı hakem Pawel Raczkowski oturacak. AVAR’da da Polonyalı hakeme Ceyhun Sesigüzel eşlik edecek.