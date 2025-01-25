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Galatasaray-TÜMOSAN Konyaspor maçının VAR'ı belli oldu

Galatasaray-TÜMOSAN Konyaspor maçının VAR'ı belli oldu

13:2725/01/2025, Cumartesi
IHA
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Pawel Raczkowski, Süper Lig’de dün oynanan Samsunspor-Gaziantep FK maçında da VAR’da yer almıştı.
Pawel Raczkowski, Süper Lig’de dün oynanan Samsunspor-Gaziantep FK maçında da VAR’da yer almıştı.

Trendyol Süper Lig’de bugün oynanacak Galatasaray-TÜMOSAN Konyaspor maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Polonya Futbol Federasyonu’ndan Pawel Raczkowski oldu.

Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında Galatasaray, bugün saat 19.00’da Konyaspor’u ağırlayacak. Halil Umut Meler’in düdük çalacağı karşılaşmada Meler’in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Samet Çiçek yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi Batuhan Kolak olacak.


Mücadelede VAR koltuğunda ise Polonyalı hakem Pawel Raczkowski oturacak. AVAR’da da Polonyalı hakeme Ceyhun Sesigüzel eşlik edecek.


Öte yandan Süper Lig’de bugün oynanacak Sivasspor - Kayserispor maçında VAR’da İspanyol hakem Victor Garcia Verdura ve Alanyaspor-Başakşehir mücadelesinde de Portekizli David Rafael Oliveira Da Silva görev yapacak.









#Süper Lig
#Galatasaray
#Konyaspor

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